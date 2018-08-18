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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:25

  UA написав:
  zzzzzz написав:Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?

Обычно просмотры вторички, заканчиваются инвестицией в первичку.


Ахаха)))
Умеете вы поднять настроение )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:27

  UA написав:
  zzzzzz написав:Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?
Обычно просмотры вторички, заканчиваются инвестицией в первичку.
Мы искали квартиру три года (согласен, клиника) не Киев; и купили в итоге совсем не то и не там, где искали.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:28

  kingkongovets написав:
Kostia написав:
  kingkongovets написав:плюсану
шоп найти норм вариант иногда приходится по полгода мегатонны шлака через себя пропускать - издержки жанра)
никто не обещал шо будет легко)

Ну проще индексы посмотреть и писать что всё дешево) кстати, не плюсанули)))


не плюсуется с тапка, компа рядом нет, поэтому говорю вслух
многие думают шо для того шоп заиметь шото стоящее из комм недвиги в центре надо либо быть коррупционером (бггг), либо рылом, либо просто это унаследовать
ребята, поднимайте опы, фильтруйте инфу и будет вам щастье
все возможно, просто надо не спать

Насчкт рылов соглашусь, в коммерческой объектов без рыл оченб мало, потомц что собственники обычно ценят свое время выше экономии на риэлторе
Востаннє редагувалось Kostia в П'ят 25 січ, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:31

  Рыба-сом написав:
  asti написав:Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
Вчера треху реальную постил тут в 3 мин от Героев Днепра за 55 куе, 96 серия.
5 этаж, вроде.
Так что или в уши свистят, или лендлорды на "однухи возле метро под аренду" спрос взвинтили.
Вот мне как раз под аренду и надо. Трешек валом, двушек мало, единичкек - не найти. Еще сообщили - многие люди раньше продавали вторичку и инвестировали в первичку, а теперь перед выборами боятся в котлованы вкладывать и поэтому предложений вторички мало))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:42

  asti написав:Вот мне как раз под аренду и надо.

Виновный в дорожае чистосердечно признался.
  asti написав: Трешек валом, двушек мало, единичкек - не найти.

Вам одному под аренду надо? ...имя им — легион

  asti написав:Еще сообщили - многие люди раньше продавали вторичку и инвестировали в первичку, а теперь перед выборами боятся в котлованы вкладывать и поэтому предложений вторички мало))

А тема продать вторичку, да не докладывая денег, да вложить в первичку - уже всё.
Первичка уже дороже вторички, а "Денег нет, а вы держитесь".
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:44

  asti написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?
Обычно просмотры вторички, заканчиваются инвестицией в первичку.
Мы искали квартиру три года (согласен, клиника) не Киев; и купили в итоге совсем не то и не там, где искали.

Одновременно хомячили и искали лет так 5-6... после 3-го шлака задумался о визите на Фрунзе 103. Поиск вторички закончился котлованом!
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:46

Ну почему дороже? Многие продавали однухи на Оболони и покупали за те же деньги двухи в Варшавском. Теперь таких людей меньше))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:47

  kingkongovets написав:
UA написав:
  zzzzzz написав:Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?

Обычно просмотры вторички, заканчиваются инвестицией в первичку.


не факт)

Что "не факт"? Что первичку достроят? Ну да, не факт.
Кто не пьет шампанского, тот пьет водку...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:50

  rusramzik написав:Одновременно хомячили и искали лет так 5-6... после 3-го шлака задумался о визите на Фрунзе 103. Поиск вторички закончился котлованом!

ЖК бережанский это печаль от львовских шаромыг,смотрел их предложения от нефиг делать,ребята реально играют в пирамиду,если Львов ещё как-то мучают,то в столице просто собирают деньги и дают сладкие обещания :?
Имхо,у вас все хождения по мукам только начинаются)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:53

  rusramzik написав:Одновременно хомячили и искали лет так 5-6... после 3-го шлака задумался о визите на Фрунзе 103. Поиск вторички закончился котлованом!

АН Благовест с Фрунзе 103 по договору поставки работает
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