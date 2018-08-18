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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:25
UA написав: zzzzzz написав:
Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?
Обычно просмотры вторички, заканчиваются инвестицией в первичку.
Ахаха)))
Умеете вы поднять настроение )))
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:27
UA написав: zzzzzz написав:
Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?
Обычно просмотры вторички, заканчиваются инвестицией в первичку.
Мы искали квартиру три года (согласен, клиника) не Киев; и купили в итоге совсем не то и не там, где искали.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:28
kingkongovets написав: Kostia написав: kingkongovets написав:
плюсану
шоп найти норм вариант иногда приходится по полгода мегатонны шлака через себя пропускать - издержки жанра)
никто не обещал шо будет легко)
Ну проще индексы посмотреть и писать что всё дешево) кстати, не плюсанули)))
не плюсуется с тапка, компа рядом нет, поэтому говорю вслух
многие думают шо для того шоп заиметь шото стоящее из комм недвиги в центре надо либо быть коррупционером (бггг), либо рылом, либо просто это унаследовать
ребята, поднимайте опы, фильтруйте инфу и будет вам щастье
все возможно, просто надо не спать
Насчкт рылов соглашусь, в коммерческой объектов без рыл оченб мало, потомц что собственники обычно ценят свое время выше экономии на риэлторе
Востаннє редагувалось Kostia
в П'ят 25 січ, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:31
Рыба-сом написав: asti написав:
Коллеги, какие ожидания по ценам на год? Звонил сегодня знакомым риелторам - хочу однушку на Оболони возле метро - так все говорят, что после НГ все подорожало на 2-3 тысячи, выбора нет и дешевле 40 штук только шлак - гостинки первые/последние этажи и тд... С чего бы это??!
Вчера треху реальную постил тут в 3 мин от Героев Днепра за 55 куе, 96 серия.
5 этаж, вроде.
Так что или в уши свистят, или лендлорды на "однухи возле метро под аренду" спрос взвинтили.
Вот мне как раз под аренду и надо. Трешек валом, двушек мало, единичкек - не найти. Еще сообщили - многие люди раньше продавали вторичку и инвестировали в первичку, а теперь перед выборами боятся в котлованы вкладывать и поэтому предложений вторички мало))
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:42
asti написав:
Вот мне как раз под аренду и надо.
Виновный в дорожае чистосердечно признался.
asti написав:
Трешек валом, двушек мало, единичкек - не найти.
Вам одному под аренду надо? ...имя им — легион
asti написав:
Еще сообщили - многие люди раньше продавали вторичку и инвестировали в первичку, а теперь перед выборами боятся в котлованы вкладывать и поэтому предложений вторички мало))
А тема продать вторичку, да не докладывая денег, да вложить в первичку - уже всё.
Первичка уже дороже вторички, а "Денег нет, а вы держитесь".
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:44
asti написав: UA написав: zzzzzz написав:
Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?
Обычно просмотры вторички, заканчиваются инвестицией в первичку.
Мы искали квартиру три года (согласен, клиника) не Киев; и купили в итоге совсем не то и не там, где искали.
Одновременно хомячили и искали лет так 5-6... после 3-го шлака задумался о визите на Фрунзе 103. Поиск вторички закончился котлованом!
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:46
Ну почему дороже? Многие продавали однухи на Оболони и покупали за те же деньги двухи в Варшавском. Теперь таких людей меньше))
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:47
kingkongovets написав: UA написав: zzzzzz написав:
Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?
Обычно просмотры вторички, заканчиваются инвестицией в первичку.
не факт)
Что "не факт"? Что первичку достроят? Ну да, не факт.
Кто не пьет шампанского, тот пьет водку...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:50
rusramzik написав:
Одновременно хомячили и искали лет так 5-6... после 3-го шлака задумался о визите на Фрунзе 103. Поиск вторички закончился котлованом!
ЖК бережанский это печаль от львовских шаромыг,смотрел их предложения от нефиг делать,ребята реально играют в пирамиду,если Львов ещё как-то мучают,то в столице просто собирают деньги и дают сладкие обещания
Имхо,у вас все хождения по мукам только начинаются)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:53
rusramzik написав:
Одновременно хомячили и искали лет так 5-6... после 3-го шлака задумался о визите на Фрунзе 103. Поиск вторички закончился котлованом!
АН Благовест с Фрунзе 103 по договору поставки работает
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