Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:56

UA написав:

Что "не факт"? Что первичку достроят? Ну да, не факт.

Кто не пьет шампанского, тот пьет водку...



не факт шо просмотры вторички заканчиваются покупкой первички

но чесна гря не вижу смысла дальше это преподавать, считайте шо это все мои заблуждения и рефлексия)

сам не понимаю зачем я это кому то насильно в башню запихиваю не факт шо просмотры вторички заканчиваются покупкой первичкино чесна гря не вижу смысла дальше это преподавать, считайте шо это все мои заблуждения и рефлексия)сам не понимаю зачем я это кому то насильно в башню запихиваю

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 січ, 2019 23:57, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.