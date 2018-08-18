Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав: Что "не факт"? Что первичку достроят? Ну да, не факт. Кто не пьет шампанского, тот пьет водку...
не факт шо просмотры вторички заканчиваются покупкой первички но чесна гря не вижу смысла дальше это преподавать, считайте шо это все мои заблуждения и рефлексия) сам не понимаю зачем я это кому то насильно в башню запихиваю
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 січ, 2019 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Вы на приколе? В новостройки что люди заселяютсч какие-то другие? Новострой дает какието преимущества до того как построен, как ты смотришь на мкчту, которая строится. С первым заселившимся это просто такой же дом со своими плюсами и минусами. Когда ты ходишь в гости к комуто в новострой, кажктся да, круто, а как живешь сам, понимаешь что это даже сложнее чем во вторичке.
Востаннє редагувалось Kostia в Суб 26 січ, 2019 00:05, всього редагувалось 1 раз.
мопы и фасады - рулят покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:мопы и фасады - рулят покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2
Востаннє редагувалось vhata в Суб 26 січ, 2019 00:32, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:мопы и фасады - рулят покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2
Дорого. Вот к примеру - самый центр, еще котлован 700 у.е. и тоже провинция.