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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3426342734283429>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1332
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1332
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
Что "не факт"? Что первичку достроят? Ну да, не факт.
Кто не пьет шампанского, тот пьет водку...


не факт шо просмотры вторички заканчиваются покупкой первички
но чесна гря не вижу смысла дальше это преподавать, считайте шо это все мои заблуждения и рефлексия)
сам не понимаю зачем я это кому то насильно в башню запихиваю
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 січ, 2019 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:57

  asti написав:Ну почему дороже? Многие продавали однухи на Оболони и покупали за те же деньги двухи в Варшавском. Теперь таких людей меньше))

Это люди - магниты, они притягивают к себе метрополитен.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:04

Вы на приколе? В новостройки что люди заселяютсч какие-то другие? Новострой дает какието преимущества до того как построен, как ты смотришь на мкчту, которая строится. С первым заселившимся это просто такой же дом со своими плюсами и минусами. Когда ты ходишь в гости к комуто в новострой, кажктся да, круто, а как живешь сам, понимаешь что это даже сложнее чем во вторичке.
Востаннє редагувалось Kostia в Суб 26 січ, 2019 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

позняки

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:05

  UA написав:
  asti написав:Ну почему дороже? Многие продавали однухи на Оболони и покупали за те же деньги двухи в Варшавском. Теперь таких людей меньше))

Это люди - магниты, они притягивают к себе метрополитен.


:lol: :lol:
Ну блин, UA просто с юмором это все пишет. Конечно не все с вторички бегут в котлованы, но такая тенденция тоже присутствует.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:07

  kingkongovets написав:позняки



Это ночной Гонконг :D
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мопы и фасады - рулят
покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло
зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:15

  kingkongovets написав:позняки

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Вот ты какой ад
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:19

  kingkongovets написав:мопы и фасады - рулят
покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло
зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая :)
Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2

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Востаннє редагувалось vhata в Суб 26 січ, 2019 00:32, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:24

  vhata написав:
  kingkongovets написав:мопы и фасады - рулят
покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло
зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая :)
Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2

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Дорого.
Вот к примеру - самый центр, еще котлован 700 у.е. и тоже провинция.

https://osnova-bud.com.ua/projects/novo ... gJMePD_BwE

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