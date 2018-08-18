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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 26 січ, 2019 00:38
somilitark написав: rusramzik написав:
Одновременно хомячили и искали лет так 5-6... после 3-го шлака задумался о визите на Фрунзе 103. Поиск вторички закончился котлованом!
ЖК бережанский это печаль от львовских шаромыг,смотрел их предложения от нефиг делать,ребята реально играют в пирамиду,если Львов ещё как-то мучают,то в столице просто собирают деньги и дают сладкие обещания
Имхо,у вас все хождения по мукам только начинаются)))
Морально готов (даже к кидалову), но со всех своих заказов на новостройках и общения в 99% случаев у людей хепи энд. Скоро буду в Автографе у девочки 2-я хата (Мисто квитив под аренду).
Недавно в "схидной браме"... жесть для Эйра
... челу за однушку 38м, отопление насчитывают 2300грн.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 00:43
rusramzik
Вы ремонтами занимаетесь ?
Просто если дом не достроен, вы там не сможете побывать и узнать о хеппи энде.
Живите своим умом!
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