Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
мопы и фасады - рулят покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:мопы и фасады - рулят покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2
Востаннє редагувалось vhata в Суб 26 січ, 2019 00:32, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:мопы и фасады - рулят покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2
Дорого. Вот к примеру - самый центр, еще котлован 700 у.е. и тоже провинция.
rusramzik написав:Одновременно хомячили и искали лет так 5-6... после 3-го шлака задумался о визите на Фрунзе 103. Поиск вторички закончился котлованом!
ЖК бережанский это печаль от львовских шаромыг,смотрел их предложения от нефиг делать,ребята реально играют в пирамиду,если Львов ещё как-то мучают,то в столице просто собирают деньги и дают сладкие обещания Имхо,у вас все хождения по мукам только начинаются)))
Морально готов (даже к кидалову), но со всех своих заказов на новостройках и общения в 99% случаев у людей хепи энд. Скоро буду в Автографе у девочки 2-я хата (Мисто квитив под аренду). Недавно в "схидной браме"... жесть для Эйра ... челу за однушку 38м, отопление насчитывают 2300грн.