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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3425342634273428

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1337
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1337
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мопы и фасады - рулят
покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло
зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:15

  kingkongovets написав:позняки

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Вот ты какой ад
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:19

  kingkongovets написав:мопы и фасады - рулят
покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло
зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая :)
Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2

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Востаннє редагувалось vhata в Суб 26 січ, 2019 00:32, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:24

  vhata написав:
  kingkongovets написав:мопы и фасады - рулят
покупайте квартиры в домах с мопами и фасадами, не мешайте ортодоксальным рантье, исповедующим традиционные ценности, рубить бабло
зарабатывайте на хайпе и маркетинге, оставьте нам правило трех «л»)
Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая :)
Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2

Зображення

Дорого.
Вот к примеру - самый центр, еще котлован 700 у.е. и тоже провинция.

https://osnova-bud.com.ua/projects/novo ... gJMePD_BwE

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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:38

  somilitark написав:
  rusramzik написав:Одновременно хомячили и искали лет так 5-6... после 3-го шлака задумался о визите на Фрунзе 103. Поиск вторички закончился котлованом!

ЖК бережанский это печаль от львовских шаромыг,смотрел их предложения от нефиг делать,ребята реально играют в пирамиду,если Львов ещё как-то мучают,то в столице просто собирают деньги и дают сладкие обещания :?
Имхо,у вас все хождения по мукам только начинаются)))

Морально готов (даже к кидалову), но со всех своих заказов на новостройках и общения в 99% случаев у людей хепи энд. Скоро буду в Автографе у девочки 2-я хата (Мисто квитив под аренду).
Недавно в "схидной браме"... жесть для Эйра :mrgreen: ... челу за однушку 38м, отопление насчитывают 2300грн. :roll:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:43

rusramzik
Вы ремонтами занимаетесь ?
Просто если дом не достроен, вы там не сможете побывать и узнать о хеппи энде.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:51

  zzzzzz написав:rusramzik
Вы ремонтами занимаетесь ?
Просто если дом не достроен, вы там не сможете побывать и узнать о хеппи энде.

Ну тут два варианта...или узнаю или нет :D но это будет уже мой "энд"
Дверями межкомнатными.
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:55

  rusramzik написав:
  zzzzzz написав:rusramzik
Вы ремонтами занимаетесь ?
Просто если дом не достроен, вы там не сможете побывать и узнать о хеппи энде.

Ну тут два варианта...или узнаю или нет :D но это будет уже мой "энд"
Дверями межкомнатными.

Недавно переставил двери чтоб открывались на другуб сторогу, сколько я сэкономил?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:19

  Kostia написав:
  rusramzik написав:
  zzzzzz написав:rusramzik
Вы ремонтами занимаетесь ?
Просто если дом не достроен, вы там не сможете побывать и узнать о хеппи энде.

Ну тут два варианта...или узнаю или нет :D но это будет уже мой "энд"
Дверями межкомнатными.

Недавно переставил двери чтоб открывались на другуб сторогу, сколько я сэкономил?)

По бедному- полторы
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:23

  Kostia написав:
  rusramzik написав:
  zzzzzz написав:rusramzik
Вы ремонтами занимаетесь ?
Просто если дом не достроен, вы там не сможете побывать и узнать о хеппи энде.

Ну тут два варианта...или узнаю или нет :D но это будет уже мой "энд"
Дверями межкомнатными.

Недавно переставил двери чтоб открывались на другуб сторогу, сколько я сэкономил?)

Теперь к вам в квартиру попасть проще простого, внутренняя сторона у подавляющего большинства дверей не имеет стального листа :mrgreen:
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