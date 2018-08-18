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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3426342734283429

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1337
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
49
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1337
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 06:53

  zzzzzz написав:Трололо, а чего, вон держтат нарисовал рост индекса цен +5% и это по Украине ))))

це в гривнях?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 07:46

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Трололо, а чего, вон держтат нарисовал рост индекса цен +5% и это по Украине ))))

це в гривнях?

Баранеускас, Ти не знаєш, яка грошова одиниця в обігу в Україні??
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 07:52

  zzzzzz написав:Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?

2-3 перегляда в потрібному районі.
Цього досить, для досвідченої людини.

Потрібно чітко знати, що треба.
І знати реальну ціну.
Тому що на вторинці повно неадекватів, які продають роками свій цеглобетон.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 07:57

  rusramzik написав:По бедному- полторы

Межкомнатные полторы?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:16

  Kostia написав:
  rusramzik написав:По бедному- полторы

Межкомнатные полторы?)

я тоже считаю - что Мало :) , но для этого надо еще поискать.... редкий монтажник поедет на такой мизер... разве, что только если ему будет "не впадло" и "по резьбе" и будете "подождать" :!:
rusramzik
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