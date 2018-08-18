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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 06:53
zzzzzz написав:
Трололо, а чего, вон держтат нарисовал рост индекса цен +5% и это по Украине ))))
це в гривнях?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 26 січ, 2019 07:46
flyman написав: zzzzzz написав:
Трололо, а чего, вон держтат нарисовал рост индекса цен +5% и это по Украине ))))
це в гривнях?
Баранеускас, Ти не знаєш, яка грошова одиниця в обігу в Україні??
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 26 січ, 2019 07:52
zzzzzz написав:
Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?
2-3 перегляда в потрібному районі.
Цього досить, для досвідченої людини.
Потрібно чітко знати, що треба.
І знати реальну ціну.
Тому що на вторинці повно неадекватів, які продають роками свій цеглобетон.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 26 січ, 2019 07:57
rusramzik написав:
По бедному- полторы
Межкомнатные полторы?)
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Kostia
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Додано: Суб 26 січ, 2019 08:16
Kostia написав: rusramzik написав:
По бедному- полторы
Межкомнатные полторы?)
я тоже считаю - что Мало
, но для этого надо еще поискать.... редкий монтажник поедет на такой мизер... разве, что только если ему будет "не впадло" и "по резьбе" и будете "подождать"
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rusramzik
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