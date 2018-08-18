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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 06:53
zzzzzz написав:
Трололо, а чего, вон держтат нарисовал рост индекса цен +5% и это по Украине ))))
це в гривнях?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 26 січ, 2019 07:46
flyman написав: zzzzzz написав:
Трололо, а чего, вон держтат нарисовал рост индекса цен +5% и это по Украине ))))
це в гривнях?
Баранеускас, Ти не знаєш, яка грошова одиниця в обігу в Україні??
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 26 січ, 2019 07:52
zzzzzz написав:
Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?
2-3 перегляда в потрібному районі.
Цього досить, для досвідченої людини.
Потрібно чітко знати, що треба.
І знати реальну ціну.
Тому що на вторинці повно неадекватів, які продають роками свій цеглобетон.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 26 січ, 2019 07:57
rusramzik написав:
По бедному- полторы
Межкомнатные полторы?)
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Kostia
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Додано: Суб 26 січ, 2019 08:16
Kostia написав: rusramzik написав:
По бедному- полторы
Межкомнатные полторы?)
я тоже считаю - что Мало
, но для этого надо еще поискать.... редкий монтажник поедет на такой мизер... разве, что только если ему будет "не впадло" и "по резьбе" и будете "подождать"
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rusramzik
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Додано: Суб 26 січ, 2019 09:13
rusramzik написав: Kostia написав: rusramzik написав:
По бедному- полторы
Межкомнатные полторы?)
я тоже считаю - что Мало
, но для этого надо еще поискать.... редкий монтажник поедет на такой мизер... разве, что только если ему будет "не впадло" и "по резьбе" и будете "подождать"
Слушайте, я за 2 часа всё сделал, учитывая то что минут 40 просто ждал пока пена схватится. Из расходников только немного пены. Делал первый раз. Реально такие бвбки платят за такую легкую работу?
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Додано: Суб 26 січ, 2019 09:23
Kostia написав: rusramzik написав: Kostia написав:
Межкомнатные полторы?)
я тоже считаю - что Мало
, но для этого надо еще поискать.... редкий монтажник поедет на такой мизер... разве, что только если ему будет "не впадло" и "по резьбе" и будете "подождать"
Слушайте, я за 2 часа всё сделал, учитывая то что минут 40 просто ждал пока пена схватится. Из расходников только немного пены. Делал первый раз. Реально такие бвбки платят за такую легкую работу?
Так!!!
Якщо гроші на шару достаються прокурорам чи депутатам, то вони можуть заплатити за легку годинну роботу й 10000000 грн!
Питаннячко в тому, що багатіїв суттєво менше, ніж любителів отримати 1500 грн за встановку дверей. І ці любителі отримати 1500 грн на шару - чекають тижнями замовлень.
В місяць вони заробляють , може, середню ЗП по Києву, може, й менше.
Але якщо вважати, що вони працюють щоденно по 8 год, то ЗП у них "може бути" й 2000 Дол/міс)))))
Саме так виникають легенди про ахрєновєнні ЗП плиточниківв, сантехніків і збирачів склотари)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 26 січ, 2019 09:37
Frant написав: zzzzzz написав:
Кстати, а кто сколько делал личных просмотров перед тем как нашел свой вариант на вторичке, просто любопытно ?
2-3 перегляда в потрібному районі.
Цього досить, для досвідченої людини.
Потрібно чітко знати, що треба.
І знати реальну ціну.
Тому що на вторинці повно неадекватів, які продають роками свій цеглобетон.
В том то и дело что всегда что-то нравится , а что-то нет приходится искать баланс. Я для жизни имел ввиду.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 26 січ, 2019 09:38
У знайомого працює плиточник.
Закінчить - проінформую, скільки він заробив.
Думаю, що рожевоокулярники в черговий раз зловлять ляща. Такого жирного, великого))) як кашалот чи дирижабль)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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