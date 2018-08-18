це в гривнях?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 06:53
це в гривнях?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 26 січ, 2019 07:46
Баранеускас, Ти не знаєш, яка грошова одиниця в обігу в Україні??
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 26 січ, 2019 07:52
2-3 перегляда в потрібному районі.
Цього досить, для досвідченої людини.
Потрібно чітко знати, що треба.
І знати реальну ціну.
Тому що на вторинці повно неадекватів, які продають роками свій цеглобетон.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:16
Додано: Суб 26 січ, 2019 09:13
Слушайте, я за 2 часа всё сделал, учитывая то что минут 40 просто ждал пока пена схватится. Из расходников только немного пены. Делал первый раз. Реально такие бвбки платят за такую легкую работу?
Додано: Суб 26 січ, 2019 09:23
Так!!!
Якщо гроші на шару достаються прокурорам чи депутатам, то вони можуть заплатити за легку годинну роботу й 10000000 грн!
Питаннячко в тому, що багатіїв суттєво менше, ніж любителів отримати 1500 грн за встановку дверей. І ці любителі отримати 1500 грн на шару - чекають тижнями замовлень.
В місяць вони заробляють , може, середню ЗП по Києву, може, й менше.
Але якщо вважати, що вони працюють щоденно по 8 год, то ЗП у них "може бути" й 2000 Дол/міс)))))
Саме так виникають легенди про ахрєновєнні ЗП плиточниківв, сантехніків і збирачів склотари)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 26 січ, 2019 09:37
В том то и дело что всегда что-то нравится , а что-то нет приходится искать баланс. Я для жизни имел ввиду.
Живите своим умом!
Додано: Суб 26 січ, 2019 09:38
У знайомого працює плиточник.
Закінчить - проінформую, скільки він заробив.
Думаю, що рожевоокулярники в черговий раз зловлять ляща. Такого жирного, великого))) як кашалот чи дирижабль)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:44
Совершенно реальный случай: двумя этажами выше надо мной хозяин делал ремонт, нашел прораба, который этим занимался, тот нашел двух плиточников, те сделали работу.
Но хозяину не понравилось качество работ по плитке, и он сказал, что плиточникам ни копейки не заплатит.
Через час пришел прораб, позвонил в дверь, дверь приоткрыл хозяин, прораб просунул руку и приставил пистолет, потом оказался, что травмат, прямо в лоб хозяину, попросил рассчитаться, хозяин рассчитался.
Понятно, что через час прораба уже арестовали.
Вот же бывают такие тупые прорабы.
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