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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:03
freeze
А что работы велись вообще без авансов ? Или все же аванс был каких-то 20-40% ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 26 січ, 2019 11:03
Frant написав:У знайомого працює плиточник.
Закінчить - проінформую, скільки він заробив.
Думаю, що рожевоокулярники в черговий раз зловлять ляща. Такого жирного, великого))) як кашалот чи дирижабль)))
За еду и пол литра самогона.
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Провидец
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Додано: Суб 26 січ, 2019 11:08
zzzzzz написав:freeze
А что работы велись вообще без авансов ? Или все же аванс был каких-то 20-40% ?
Не знаю подробностей ))
Это инвестиционная квартира, хозяина с тех пор не видел, чтобы спросить.
Но кто-то из соседей говорил, что прораба таки посадили за грабёж с реальным сроком заключения.
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freeze
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Додано: Суб 26 січ, 2019 11:10
freeze написав: Frant написав:
У знайомого працює плиточник.
Закінчить - проінформую, скільки він заробив.
Совершенно реальный случай: двумя этажами выше надо мной хозяин делал ремонт, нашел прораба, который этим занимался, тот нашел двух плиточников, те сделали работу.
Но хозяину не понравилось качество работ по плитке, и он сказал, что плиточникам ни копейки не заплатит.
Через час пришел прораб, позвонил в дверь, дверь приоткрыл хозяин, прораб просунул руку и приставил пистолет, потом оказался, что травмат, прямо в лоб хозяину, попросил рассчитаться, хозяин рассчитался.
Понятно, что через час прораба уже арестовали.
Вот же бывают такие тупые прорабы.
Наверное и без договора работали? Тогда вообще вооруженное ограбление.
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BIGor
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Додано: Суб 26 січ, 2019 11:28
zzzzzz написав:
А вы никогда не слышали о том что крупные авто транспортные предприятия не закупают топливо через АЗС ?
Кстати общий объем грузоперевозок сократился по стране.
Я оценил вашу попытку найти перемогу, но увы нет.
Общий объем сократился, перевозки автотранспортом - выросли. Вы сей факт проигнорировали и съехали на общий объём грузоперевозок.
И грузоперевозки транспортом осуществляют не только крупные автотранспортные предприятия.
Но если вам проще зраду искать во всём, что же - ваше право
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Суб 26 січ, 2019 11:38
pesikot написав: zzzzzz написав:
А вы никогда не слышали о том что крупные авто транспортные предприятия не закупают топливо через АЗС ?
Кстати общий объем грузоперевозок сократился по стране.
Я оценил вашу попытку найти перемогу, но увы нет.
Общий объем сократился, перевозки автотранспортом - выросли. Вы сей факт проигнорировали и съехали на общий объём грузоперевозок.
И грузоперевозки транспортом осуществляют не только крупные автотранспортные предприятия.
Но если вам проще зраду искать во всём, что же - ваше право
Вы в соедующий раз читайте внимательней.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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