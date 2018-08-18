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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3427342834293430

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:03

freeze
А что работы велись вообще без авансов ? Или все же аванс был каких-то 20-40% ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:У знайомого працює плиточник.
Закінчить - проінформую, скільки він заробив.

Думаю, що рожевоокулярники в черговий раз зловлять ляща. Такого жирного, великого))) як кашалот чи дирижабль)))


За еду и пол литра самогона.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:08

  zzzzzz написав:freeze
А что работы велись вообще без авансов ? Или все же аванс был каких-то 20-40% ?


Не знаю подробностей ))
Это инвестиционная квартира, хозяина с тех пор не видел, чтобы спросить.
Но кто-то из соседей говорил, что прораба таки посадили за грабёж с реальным сроком заключения.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:10

  freeze написав:
  Frant написав:У знайомого працює плиточник.
Закінчить - проінформую, скільки він заробив.


Совершенно реальный случай: двумя этажами выше надо мной хозяин делал ремонт, нашел прораба, который этим занимался, тот нашел двух плиточников, те сделали работу.
Но хозяину не понравилось качество работ по плитке, и он сказал, что плиточникам ни копейки не заплатит.
Через час пришел прораб, позвонил в дверь, дверь приоткрыл хозяин, прораб просунул руку и приставил пистолет, потом оказался, что травмат, прямо в лоб хозяину, попросил рассчитаться, хозяин рассчитался.
Понятно, что через час прораба уже арестовали.

Вот же бывают такие тупые прорабы.

Наверное и без договора работали? Тогда вообще вооруженное ограбление.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:28

  zzzzzz написав:А вы никогда не слышали о том что крупные авто транспортные предприятия не закупают топливо через АЗС ?
Кстати общий объем грузоперевозок сократился по стране.
Я оценил вашу попытку найти перемогу, но увы нет.

Общий объем сократился, перевозки автотранспортом - выросли. Вы сей факт проигнорировали и съехали на общий объём грузоперевозок.
И грузоперевозки транспортом осуществляют не только крупные автотранспортные предприятия.
Но если вам проще зраду искать во всём, что же - ваше право
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:38

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А вы никогда не слышали о том что крупные авто транспортные предприятия не закупают топливо через АЗС ?
Кстати общий объем грузоперевозок сократился по стране.
Я оценил вашу попытку найти перемогу, но увы нет.

Общий объем сократился, перевозки автотранспортом - выросли. Вы сей факт проигнорировали и съехали на общий объём грузоперевозок.
И грузоперевозки транспортом осуществляют не только крупные автотранспортные предприятия.
Но если вам проще зраду искать во всём, что же - ваше право


Вы в соедующий раз читайте внимательней.
Живите своим умом!
zzzzzz
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