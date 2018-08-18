Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Слушайте, я за 2 часа всё сделал, учитывая то что минут 40 просто ждал пока пена схватится. Из расходников только немного пены. Делал первый раз. Реально такие бвбки платят за такую легкую работу?
Если развить мысль дальше, то и зуб можно самому вырвать, кран поменять, колесо перебортировать, заделаться таксистом, положить кладку кирпича...то и ребенок справится (а если учесть сколько стоит и стоила недвижка то Билл Гейтс - Диб"л ). Вы спросили - я ответил!