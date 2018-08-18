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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3428342934303431

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:47

  Kostia написав:Слушайте, я за 2 часа всё сделал, учитывая то что минут 40 просто ждал пока пена схватится. Из расходников только немного пены. Делал первый раз. Реально такие бвбки платят за такую легкую работу?

Если развить мысль дальше, то и зуб можно самому вырвать, кран поменять, колесо перебортировать, заделаться таксистом, положить кладку кирпича...то и ребенок справится (а если учесть сколько стоит и стоила недвижка то Билл Гейтс - Диб"л :mrgreen: ). Вы спросили - я ответил!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:

Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая :)
Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2

Зображення



Мне 2 недели назад называли цифру 1000 до 5-го этажа и 1100 выше...

Хотя, для "провинции" это элитный дом, а учитывая качество их первого (красный на Стритенской) - то оно того стоит! Хотя поставка через 3 года...
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:27

  Loft написав:
vhata написав:

Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая :)
Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2

Зображення



Мне 2 недели назад называли цифру 1000 до 5-го этажа и 1100 выше...

Хотя, для "провинции" это элитный дом, а учитывая качество их первого (красный на Стритенской) - то оно того стоит! Хотя поставка через 3 года...


А где это такое, друзья? :roll:
Libo
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