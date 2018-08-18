Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot авиация, самый "богатый" транспорт, показал 124% и это грузовые перевозки, а не визейры. я немножко работаю с доставкой в США из Украины небольших грузов ширпотреба. так вот UPS гоняет самолеты почти каджый рабочий день.
это перемога перемог, потому что в ответ на такие грузопоставки приходят доллары (разными способами, не всегда такими, которые попадают в статистику). отаке вот.
trololo написав:pesikot авиация, самый "богатый" транспорт, показал 124% и это грузовые перевозки, а не визейры. я немножко работаю с доставкой в США из Украины небольших грузов ширпотреба. так вот UPS гоняет самолеты почти каджый рабочий день.
это перемога перемог, потому что в ответ на такие грузопоставки приходят доллары (разными способами, не всегда такими, которые попадают в статистику). отаке вот.
а доллары приходят кешем или переводами ? А вообще я не думаю что мелкие партии могут оказать существенное влияние на экспорт.
Kostia написав:Слушайте, я за 2 часа всё сделал, учитывая то что минут 40 просто ждал пока пена схватится. Из расходников только немного пены. Делал первый раз. Реально такие бвбки платят за такую легкую работу?
Если развить мысль дальше, то и зуб можно самому вырвать, кран поменять, колесо перебортировать, заделаться таксистом, положить кладку кирпича...то и ребенок справится (а если учесть сколько стоит и стоила недвижка то Билл Гейтс - Диб"л ). Вы спросили - я ответил!
Помните мы обсуждали качество ипотечных кредито которые продает ФГВФЛ , вот по ссылке скачайте паспорт актива. Там хорошая классификация где указано практически все , и валюта и подпадает ли под мораторий , и суммы выплат
Так о чем собственно разговор? Нашкребли 59 безнадежных договоров, большая часть залогов под мораториам на взыскание, продают почти в десятеро дешевле. Но по этим крохам, на самом деле, судить о всех активах нельзя