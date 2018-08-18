RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3428342934303431>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:53

  freeze написав:
  zzzzzz написав:freeze
А что работы велись вообще без авансов ? Или все же аванс был каких-то 20-40% ?


Не знаю подробностей ))
Это инвестиционная квартира, хозяина с тех пор не видел, чтобы спросить.
Но кто-то из соседей говорил, что прораба таки посадили за грабёж с реальным сроком заключения.


Интересно, а свидетели этого дела были? Или обиженый просто заявил, что у него отобрали деньги под стволом и ему поверили на слово? Не было плиточников кинутых, не было видно что работа сделана....
vano80
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:01

pesikot
авиация, самый "богатый" транспорт, показал 124% :D и это грузовые перевозки, а не визейры. я немножко работаю с доставкой в США из Украины небольших грузов ширпотреба. так вот UPS гоняет самолеты почти каджый рабочий день.

это перемога перемог, потому что в ответ на такие грузопоставки приходят доллары (разными способами, не всегда такими, которые попадают в статистику). отаке вот.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:03

  vano80 написав:Интересно, а свидетели этого дела были? Или обиженый просто заявил, что у него отобрали деньги под стволом и ему поверили на слово?


Да, там был свидетель, мебельщик кухню собирал. Собственно и прораб после задержания сразу сознался. Для полиции - идеальное преступление.
freeze
4
 
Заблокований
Повідомлень: 9321
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2723 раз.
Подякували: 3765 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:40

  trololo написав:pesikot
авиация, самый "богатый" транспорт, показал 124% :D и это грузовые перевозки, а не визейры. я немножко работаю с доставкой в США из Украины небольших грузов ширпотреба. так вот UPS гоняет самолеты почти каджый рабочий день.

это перемога перемог, потому что в ответ на такие грузопоставки приходят доллары (разными способами, не всегда такими, которые попадают в статистику). отаке вот.

а доллары приходят кешем или переводами ?
А вообще я не думаю что мелкие партии могут оказать существенное влияние на экспорт.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30567
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3005 раз.
Подякували: 5148 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:47

  Kostia написав:Слушайте, я за 2 часа всё сделал, учитывая то что минут 40 просто ждал пока пена схватится. Из расходников только немного пены. Делал первый раз. Реально такие бвбки платят за такую легкую работу?

Если развить мысль дальше, то и зуб можно самому вырвать, кран поменять, колесо перебортировать, заделаться таксистом, положить кладку кирпича...то и ребенок справится (а если учесть сколько стоит и стоила недвижка то Билл Гейтс - Диб"л :mrgreen: ). Вы спросили - я ответил!
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 26.05.17
Подякував: 130 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:

Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая :)
Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2

Зображення



Мне 2 недели назад называли цифру 1000 до 5-го этажа и 1100 выше...

Хотя, для "провинции" это элитный дом, а учитывая качество их первого (красный на Стритенской) - то оно того стоит! Хотя поставка через 3 года...
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 29.07.17
Подякував: 80 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:27

  Loft написав:
vhata написав:

Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая :)
Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2

Зображення



Мне 2 недели назад называли цифру 1000 до 5-го этажа и 1100 выше...

Хотя, для "провинции" это элитный дом, а учитывая качество их первого (красный на Стритенской) - то оно того стоит! Хотя поставка через 3 года...


А где это такое, друзья? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6888
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3487 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Фейслес

Помните мы обсуждали качество ипотечных кредито которые продает ФГВФЛ , вот по ссылке скачайте паспорт актива. Там хорошая классификация где указано практически все , и валюта и подпадает ли под мораторий , и суммы выплат

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/ ... hp?lang=ua
Так о чем собственно разговор? Нашкребли 59 безнадежных договоров, большая часть залогов под мораториам на взыскание, продают почти в десятеро дешевле.
Но по этим крохам, на самом деле, судить о всех активах нельзя
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23353
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5323 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:41

  kingkongovets написав:позняки

Зображення

Знакомый ПОХовец сообщил, что это фейк 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1502
З нами з: 29.11.16
Подякував: 638 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:55

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:позняки

Зображення

Знакомый ПОХовец сообщил, что это фейк 8)

Я тоже так подумал. Домов там в разы больше.
hume
 
Повідомлень: 5151
З нами з: 27.12.12
Подякував: 440 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3428342934303431>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1279, 1280, 1281
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12804 2215424
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 18:04
vhata
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5940
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5836)
26.01.2019 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.