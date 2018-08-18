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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3428342934303431

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  Loft написав:
vhata написав:

Кинг, но это ведь прекрасно и владеть таким круть крутейшая :)
Котлован вырыли, центр, облизываюсь хожу (люди, это провинция) 1200уе м2

Зображення



Мне 2 недели назад называли цифру 1000 до 5-го этажа и 1100 выше...

Хотя, для "провинции" это элитный дом, а учитывая качество их первого (красный на Стритенской) - то оно того стоит! Хотя поставка через 3 года...


А где это такое, друзья? :roll:
http://www.smnk.in.ua/p-orlyka-26/

Почему то на ЛУНе до сих пор нет, хотя запустили объект уже месяца как 3
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Loft
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:01

  zzzzzz написав:Вы в соедующий раз читайте внимательней.

То же вам могу сказать, читайте внимательней.
А не брать для вас "удобные" цифры зрады.
Говорим об автотранспорте, а вы сливаетесь на тему грузоперевозок вообще.
Хотя, у вас и в АТБ нет очередей перед Новым Годом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:18

  hume написав:
  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:позняки

Зображення

Знакомый ПОХовец сообщил, что это фейк 8)

Я тоже так подумал. Домов там в разы больше.


https://www.pictadesk.com/post/BcFKfAnF__8

Индонезия :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:43

  freeze написав:Совершенно реальный случай: двумя этажами выше надо мной хозяин делал ремонт, нашел прораба, который этим занимался, тот нашел двух плиточников, те сделали работу.
Но хозяину не понравилось качество работ по плитке, и он сказал, что плиточникам ни копейки не заплатит.
Через час пришел прораб, позвонил в дверь, дверь приоткрыл хозяин, прораб просунул руку и приставил пистолет, потом оказался, что травмат, прямо в лоб хозяину, попросил рассчитаться, хозяин рассчитался.
Понятно, что через час прораба уже арестовали.

Вот же бывают такие тупые прорабы.

Прораб это по сути сутенер в сфере ремонтов.
Если прораб не обеспечит расчеты заказчиками выполненных работ, от него разбегутся все работяги.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:57

  trololo написав:pesikot
авиация, самый "богатый" транспорт, показал 124% :D и это грузовые перевозки, а не визейры. я немножко работаю с доставкой в США из Украины небольших грузов ширпотреба. так вот UPS гоняет самолеты почти каджый рабочий день.

это перемога перемог, потому что в ответ на такие грузопоставки приходят доллары (разными способами, не всегда такими, которые попадают в статистику). отаке вот.

А назад в Украину они пустые гоняют? :shock: Украина превращается в мирового экспортера? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:01

  BIGor написав:
  trololo написав:pesikot
авиация, самый "богатый" транспорт, показал 124% :D и это грузовые перевозки, а не визейры. я немножко работаю с доставкой в США из Украины небольших грузов ширпотреба. так вот UPS гоняет самолеты почти каджый рабочий день.

это перемога перемог, потому что в ответ на такие грузопоставки приходят доллары (разными способами, не всегда такими, которые попадают в статистику). отаке вот.

А назад в Украину они пустые гоняют? :shock: Украина превращается в мирового экспортера? :mrgreen:

а в это время аудиторы из БИГ4 не могут найти работу на 15кгрн/мес!
везде З-Р-А-Д-А!!! :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:04

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Фейслес

Помните мы обсуждали качество ипотечных кредито которые продает ФГВФЛ , вот по ссылке скачайте паспорт актива. Там хорошая классификация где указано практически все , и валюта и подпадает ли под мораторий , и суммы выплат

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/ ... hp?lang=ua
Так о чем собственно разговор? Нашкребли 59 безнадежных договоров, большая часть залогов под мораториам на взыскание, продают почти в десятеро дешевле.
Но по этим крохам, на самом деле, судить о всех активах нельзя

А Вы посмотрите что у НБУ в залоге. Вот это ржачь будет.
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