Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Вы в соедующий раз читайте внимательней.
То же вам могу сказать, читайте внимательней. А не брать для вас "удобные" цифры зрады. Говорим об автотранспорте, а вы сливаетесь на тему грузоперевозок вообще. Хотя, у вас и в АТБ нет очередей перед Новым Годом
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
freeze написав:Совершенно реальный случай: двумя этажами выше надо мной хозяин делал ремонт, нашел прораба, который этим занимался, тот нашел двух плиточников, те сделали работу. Но хозяину не понравилось качество работ по плитке, и он сказал, что плиточникам ни копейки не заплатит. Через час пришел прораб, позвонил в дверь, дверь приоткрыл хозяин, прораб просунул руку и приставил пистолет, потом оказался, что травмат, прямо в лоб хозяину, попросил рассчитаться, хозяин рассчитался. Понятно, что через час прораба уже арестовали.
Вот же бывают такие тупые прорабы.
Прораб это по сути сутенер в сфере ремонтов. Если прораб не обеспечит расчеты заказчиками выполненных работ, от него разбегутся все работяги.
trololo написав:pesikot авиация, самый "богатый" транспорт, показал 124% и это грузовые перевозки, а не визейры. я немножко работаю с доставкой в США из Украины небольших грузов ширпотреба. так вот UPS гоняет самолеты почти каджый рабочий день.
это перемога перемог, потому что в ответ на такие грузопоставки приходят доллары (разными способами, не всегда такими, которые попадают в статистику). отаке вот.
А назад в Украину они пустые гоняют? Украина превращается в мирового экспортера?
Помните мы обсуждали качество ипотечных кредито которые продает ФГВФЛ , вот по ссылке скачайте паспорт актива. Там хорошая классификация где указано практически все , и валюта и подпадает ли под мораторий , и суммы выплат
Так о чем собственно разговор? Нашкребли 59 безнадежных договоров, большая часть залогов под мораториам на взыскание, продают почти в десятеро дешевле. Но по этим крохам, на самом деле, судить о всех активах нельзя
А Вы посмотрите что у НБУ в залоге. Вот это ржачь будет.
Помните мы обсуждали качество ипотечных кредито которые продает ФГВФЛ , вот по ссылке скачайте паспорт актива. Там хорошая классификация где указано практически все , и валюта и подпадает ли под мораторий , и суммы выплат
Так о чем собственно разговор? Нашкребли 59 безнадежных договоров, большая часть залогов под мораториам на взыскание, продают почти в десятеро дешевле. Но по этим крохам, на самом деле, судить о всех активах нельзя
А Вы посмотрите что у НБУ в залоге. Вот это ржачь будет.
Конкретно те договора не в залоге у НБУ. НБУ такое не берет
trololo написав:pesikot авиация, самый "богатый" транспорт, показал 124% и это грузовые перевозки, а не визейры. я немножко работаю с доставкой в США из Украины небольших грузов ширпотреба. так вот UPS гоняет самолеты почти каджый рабочий день.
это перемога перемог, потому что в ответ на такие грузопоставки приходят доллары (разными способами, не всегда такими, которые попадают в статистику). отаке вот.
А назад в Украину они пустые гоняют? Украина превращается в мирового экспортера?
Немного в теме - девочка режет какую то фигню из бумаги (типа "с днем рождения, Гари"), продает на этси. Заработок 2куе в мес, 2 наемника. Деньги оттуда передает как то. Был бы пай пал, все легально входило бы в страну.