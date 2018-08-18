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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 19:21
mariap написав:zzzzzz
кто знает, как дела с ЖК Лукьяновский каскад? строительство идет? продажа есть?
Был там пару недель назад. Хоть бы охрану выставили по периметру. Тупо деревья растут и всё.
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