Додано: Суб 26 січ, 2019 20:59

zzzzzz написав: Faceless написав:

И кредиты выданы до 2008 , такого добра много у банков-банкротов. И кредиты выданы до 2008 , такого добра много у банков-банкротов.

И к чему это вообще? Вас удивляет наличие проблемной ипотеки, выданной с 2006 по 2008 (большинство из указанных выше)? По несчастному портфелю п 59 договоров от банка, сдохшего давным давно, вы делаете вывод о том, что таких много? Очень необоснованно.Те банки, что работали со своей проблемкой, как например УкрСиб, сократили её с 2009 в разы, часть реструктуризировав, часть продав, часть списав, в итоге уменьшив до некритического уровня.Те, кто не работал, как правило уже в объятиях Фонда - Надра (до банкротства - крупнейший портфель долларовой ипотеки), ФиК, Дельта (накупила на свою голову).А то, что сейчас у Фонда, уже по сути не имеет никакого значения, фактически они списаны. То, что на ВАБ нашкребли жалких 59 кредитов, большая часть которых под мораторием, и которые пытаются продать с дисконтом от 90% (и все равно скорее всего не продадут) это только подтверждение