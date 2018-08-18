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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3430343134323433>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 19:52

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Фейслес

Помните мы обсуждали качество ипотечных кредито которые продает ФГВФЛ , вот по ссылке скачайте паспорт актива. Там хорошая классификация где указано практически все , и валюта и подпадает ли под мораторий , и суммы выплат

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/ ... hp?lang=ua
Так о чем собственно разговор? Нашкребли 59 безнадежных договоров, большая часть залогов под мораториам на взыскание, продают почти в десятеро дешевле.
Но по этим крохам, на самом деле, судить о всех активах нельзя


И кредиты выданы до 2008 , такого добра много у банков-банкротов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 19:55

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Вы в соедующий раз читайте внимательней.

То же вам могу сказать, читайте внимательней.
А не брать для вас "удобные" цифры зрады.
Говорим об автотранспорте, а вы сливаетесь на тему грузоперевозок вообще.
Хотя, у вас и в АТБ нет очередей перед Новым Годом


Вы вообще свои ляпы хоть иногда умеете признавать ?
Где я начал говорить о автотранспорте ? я привел стату по продажам через АЗС, грузоперевозки в эту стату входят опосредованно. Падение продаж свидетельствует в первую очередь о падении потребления частными домохозяйствами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:
И кредиты выданы до 2008 , такого добра много у банков-банкротов.


И к чему это вообще? Вас удивляет наличие проблемной ипотеки, выданной с 2006 по 2008 (большинство из указанных выше)? По несчастному портфелю п 59 договоров от банка, сдохшего давным давно, вы делаете вывод о том, что таких много? Очень необоснованно.
Те банки, что работали со своей проблемкой, как например УкрСиб, сократили её с 2009 в разы, часть реструктуризировав, часть продав, часть списав, в итоге уменьшив до некритического уровня.
Те, кто не работал, как правило уже в объятиях Фонда - Надра (до банкротства - крупнейший портфель долларовой ипотеки), ФиК, Дельта (накупила на свою голову).
А то, что сейчас у Фонда, уже по сути не имеет никакого значения, фактически они списаны. То, что на ВАБ нашкребли жалких 59 кредитов, большая часть которых под мораторием, и которые пытаются продать с дисконтом от 90% (и все равно скорее всего не продадут) это только подтверждение
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:39

  zzzzzz написав:Вы вообще свои ляпы хоть иногда умеете признавать ?
Где я начал говорить о автотранспорте ? я привел стату по продажам через АЗС, грузоперевозки в эту стату входят опосредованно. Падение продаж свидетельствует в первую очередь о падении потребления частными домохозяйствами.

Ага, теперь опосредовано входят грузоперевозки.
Как меняется мнение.
И съехали на тему о частных домохозяйствах.
Ранее было, что крупные автотранспортные предприятия не покупают топливо на АЗС.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:44

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Вы вообще свои ляпы хоть иногда умеете признавать ?
Где я начал говорить о автотранспорте ? я привел стату по продажам через АЗС, грузоперевозки в эту стату входят опосредованно. Падение продаж свидетельствует в первую очередь о падении потребления частными домохозяйствами.

Ага, теперь опосредовано входят грузоперевозки.
Как меняется мнение.
И съехали на тему о частных домохозяйствах.
Ранее было, что крупные автотранспортные предприятия не покупают топливо на АЗС.

Реально притомил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:50

zzzzzz
ну реально притомил...ты...
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"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56

Faceless Муху сторожит?
Или почему мое сообщение исчезло?
baffet
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:58

  baffet написав:Faceless Муху сторожит?
Или почему мое сообщение исчезло?

походу и муху, и "аудитора из БИГ4" :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:15

Фейслес, ничего я не хотел сказать.
Просто показал очень хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.

Может вы видели такие детализации, я не видел и просто поделился с вами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:21

  zzzzzz написав:хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.

Банки рассуждали как большинство здесь присутствующих - "недвига в долгосроке растет" и держали эти дохлые портфели с надеждой.
Но надежда не оправдалась )) минус 80% лось по портфелю 2007-2008 еще не худший вариант ))
там же не только чистый лось, еще вывод из залога, перепродажи, прописка детей в залоге, обычное кидалово когда залога по факту просто не существует, чего только нет в этих мусорных "докризисных" портфелях.
Востаннє редагувалось baffet в Суб 26 січ, 2019 22:27, всього редагувалось 2 разів.
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