Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Помните мы обсуждали качество ипотечных кредито которые продает ФГВФЛ , вот по ссылке скачайте паспорт актива. Там хорошая классификация где указано практически все , и валюта и подпадает ли под мораторий , и суммы выплат
Так о чем собственно разговор? Нашкребли 59 безнадежных договоров, большая часть залогов под мораториам на взыскание, продают почти в десятеро дешевле. Но по этим крохам, на самом деле, судить о всех активах нельзя
И кредиты выданы до 2008 , такого добра много у банков-банкротов.
zzzzzz написав:Вы в соедующий раз читайте внимательней.
То же вам могу сказать, читайте внимательней. А не брать для вас "удобные" цифры зрады. Говорим об автотранспорте, а вы сливаетесь на тему грузоперевозок вообще. Хотя, у вас и в АТБ нет очередей перед Новым Годом
Вы вообще свои ляпы хоть иногда умеете признавать ? Где я начал говорить о автотранспорте ? я привел стату по продажам через АЗС, грузоперевозки в эту стату входят опосредованно. Падение продаж свидетельствует в первую очередь о падении потребления частными домохозяйствами.
Faceless написав: И кредиты выданы до 2008 , такого добра много у банков-банкротов.
И к чему это вообще? Вас удивляет наличие проблемной ипотеки, выданной с 2006 по 2008 (большинство из указанных выше)? По несчастному портфелю п 59 договоров от банка, сдохшего давным давно, вы делаете вывод о том, что таких много? Очень необоснованно. Те банки, что работали со своей проблемкой, как например УкрСиб, сократили её с 2009 в разы, часть реструктуризировав, часть продав, часть списав, в итоге уменьшив до некритического уровня. Те, кто не работал, как правило уже в объятиях Фонда - Надра (до банкротства - крупнейший портфель долларовой ипотеки), ФиК, Дельта (накупила на свою голову). А то, что сейчас у Фонда, уже по сути не имеет никакого значения, фактически они списаны. То, что на ВАБ нашкребли жалких 59 кредитов, большая часть которых под мораторием, и которые пытаются продать с дисконтом от 90% (и все равно скорее всего не продадут) это только подтверждение
zzzzzz написав:Вы вообще свои ляпы хоть иногда умеете признавать ? Где я начал говорить о автотранспорте ? я привел стату по продажам через АЗС, грузоперевозки в эту стату входят опосредованно. Падение продаж свидетельствует в первую очередь о падении потребления частными домохозяйствами.
Ага, теперь опосредовано входят грузоперевозки. Как меняется мнение. И съехали на тему о частных домохозяйствах. Ранее было, что крупные автотранспортные предприятия не покупают топливо на АЗС.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
zzzzzz написав:Вы вообще свои ляпы хоть иногда умеете признавать ? Где я начал говорить о автотранспорте ? я привел стату по продажам через АЗС, грузоперевозки в эту стату входят опосредованно. Падение продаж свидетельствует в первую очередь о падении потребления частными домохозяйствами.
Ага, теперь опосредовано входят грузоперевозки. Как меняется мнение. И съехали на тему о частных домохозяйствах. Ранее было, что крупные автотранспортные предприятия не покупают топливо на АЗС.
zzzzzz написав:хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.
Банки рассуждали как большинство здесь присутствующих - "недвига в долгосроке растет" и держали эти дохлые портфели с надеждой. Но надежда не оправдалась )) минус 80% лось по портфелю 2007-2008 еще не худший вариант )) там же не только чистый лось, еще вывод из залога, перепродажи, прописка детей в залоге, обычное кидалово когда залога по факту просто не существует, чего только нет в этих мусорных "докризисных" портфелях.
Востаннє редагувалось baffet в Суб 26 січ, 2019 22:27, всього редагувалось 2 разів.