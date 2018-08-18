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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 26 січ, 2019 22:23
zzzzzz написав: pesikot написав: zzzzzz написав:
Вы вообще свои ляпы хоть иногда умеете признавать ?
Где я начал говорить о автотранспорте ? я привел стату по продажам через АЗС, грузоперевозки в эту стату входят опосредованно. Падение продаж свидетельствует в первую очередь о падении потребления частными домохозяйствами.
Ага, теперь опосредовано входят грузоперевозки.
Как меняется мнение.
И съехали на тему о частных домохозяйствах.
Ранее было, что крупные
автотранспортные предприятия не покупают топливо на АЗС.
Реально притомил.
Крупные автотранспортные предприятия ездиют у рашу и на обратке во все баки под завязку льют Лукойл и Татнефть в белгородчине и воронежчине с курщиной. По 17-18грн за литр. И ещё и тут продают жлобам на Х5 и Туарегах.
Про баржи(подорожавшие сейчас) с известной харьковкой крышей возле Кременчуга от Лукашенко написать?
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барабашов
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Додано: Суб 26 січ, 2019 22:43
Барабашов, мы обсуждаем изменения за год. Этой теме очень много лет. Вы можете сказать за год стали больше возить таким образом или нет ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 26 січ, 2019 22:44
baffet написав:
Faceless Муху сторожит?
Или почему мое сообщение исчезло?
Якщо повідомлення суперечить дорожайно-рожевоокулярній ідеології, то воно зникає.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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