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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3430343134323433

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:23

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Вы вообще свои ляпы хоть иногда умеете признавать ?
Где я начал говорить о автотранспорте ? я привел стату по продажам через АЗС, грузоперевозки в эту стату входят опосредованно. Падение продаж свидетельствует в первую очередь о падении потребления частными домохозяйствами.

Ага, теперь опосредовано входят грузоперевозки.
Как меняется мнение.
И съехали на тему о частных домохозяйствах.
Ранее было, что крупные автотранспортные предприятия не покупают топливо на АЗС.

Реально притомил.

Крупные автотранспортные предприятия ездиют у рашу и на обратке во все баки под завязку льют Лукойл и Татнефть в белгородчине и воронежчине с курщиной. По 17-18грн за литр. И ещё и тут продают жлобам на Х5 и Туарегах.
Про баржи(подорожавшие сейчас) с известной харьковкой крышей возле Кременчуга от Лукашенко написать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:43

Барабашов, мы обсуждаем изменения за год. Этой теме очень много лет. Вы можете сказать за год стали больше возить таким образом или нет ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:44

  baffet написав:Faceless Муху сторожит?
Или почему мое сообщение исчезло?

Якщо повідомлення суперечить дорожайно-рожевоокулярній ідеології, то воно зникає.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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