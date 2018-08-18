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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3430343134323433

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Фейслес, ничего я не хотел сказать.
Просто показал очень хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.

Может вы видели такие детализации, я не видел и просто поделился с вами.


Ну во-первых, когда там ВАБ почил, я уже и не помню - с тех пор немало лет прошло, в каком именно состоянии был портфель тогда, сейчас сказать трудно. А в момент банкротства банка многие кредиты, что обслуживались, становятся проблемными.
Во-вторых - да, в свое время, более 5 лет назад, у меня была весьма подробная информация по таким портфелям, я периодически выкладывал здесь некоторую статистику
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baffet написав:
  zzzzzz написав:хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.

Банки рассуждали как большинство здесь присутствующих - "недвига в долгосроке растет" и держали эти дохлые портфели с надеждой.
Но надежда не оправдалась )) минус 80% лось по портфелю 2007-2008 еще не худший вариант ))
там же не только чистый лось, еще вывод из залога, перепродажи, прописка детей в залоге, обычное кидалово когда залога по факту просто не существует, чего только нет в этих мусорных "докризисных" портфелях.


Понятия вы не имеете о том, что думали и думают банки, чушь пишете
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:15

  Faceless написав:Понятия вы не имеете о том, что думали и думают банки, чушь пишете

ты плять знаток великий, что можешь написать о проблемных портфелях и их влиянии на тему ветки?
и что именно из моего предыдущего поста есть чушью?
baffet
 
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