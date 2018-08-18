RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3430343134323433

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Фейслес, ничего я не хотел сказать.
Просто показал очень хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.

Может вы видели такие детализации, я не видел и просто поделился с вами.


Ну во-первых, когда там ВАБ почил, я уже и не помню - с тех пор немало лет прошло, в каком именно состоянии был портфель тогда, сейчас сказать трудно. А в момент банкротства банка многие кредиты, что обслуживались, становятся проблемными.
Во-вторых - да, в свое время, более 5 лет назад, у меня была весьма подробная информация по таким портфелям, я периодически выкладывал здесь некоторую статистику
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23363
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5323 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baffet написав:
  zzzzzz написав:хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.

Банки рассуждали как большинство здесь присутствующих - "недвига в долгосроке растет" и держали эти дохлые портфели с надеждой.
Но надежда не оправдалась )) минус 80% лось по портфелю 2007-2008 еще не худший вариант ))
там же не только чистый лось, еще вывод из залога, перепродажи, прописка детей в залоге, обычное кидалово когда залога по факту просто не существует, чего только нет в этих мусорных "докризисных" портфелях.


Понятия вы не имеете о том, что думали и думают банки, чушь пишете
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23363
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5323 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:15

  Faceless написав:Понятия вы не имеете о том, что думали и думают банки, чушь пишете

ты плять знаток великий, что можешь написать о проблемных портфелях и их влиянии на тему ветки?
и что именно из моего предыдущего поста есть чушью?
baffet
 
Заблокований
Повідомлень: 359
З нами з: 11.02.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:56

Нету кнопки автолэнд. И вот...

Появилось видео крушения российского бомбардировщика Ту-22М3
https://strana.ua/news/183165-pojavilos ... lasti.html
Востаннє редагувалось moniks в Нед 27 січ, 2019 08:59, всього редагувалось 1 раз.
moniks
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 27.08.14
Подякував: 663 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:57

  Faceless написав:
baffet написав:
  zzzzzz написав:хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.

Банки рассуждали как большинство здесь присутствующих - "недвига в долгосроке растет" и держали эти дохлые портфели с надеждой.
Но надежда не оправдалась )) минус 80% лось по портфелю 2007-2008 еще не худший вариант ))
там же не только чистый лось, еще вывод из залога, перепродажи, прописка детей в залоге, обычное кидалово когда залога по факту просто не существует, чего только нет в этих мусорных "докризисных" портфелях.


Понятия вы не имеете о том, что думали и думают банки, чушь пишете

Авжеж!
"Розумні" банкіри в 2005-2008 надавали кредитів усім бажаючим, потім довго відхаркували.

Укро-банкіри - ще ті "інтелектуали".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19015
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:59

  baffet написав:
  Faceless написав:Понятия вы не имеете о том, что думали и думают банки, чушь пишете

ты плять знаток великий, что можешь написать о проблемных портфелях и их влиянии на тему ветки?
и что именно из моего предыдущего поста есть чушью?

Не сприймайте всерйоз цього рожевоокулярного гуру.
Він живе у Німеччині, тому про реальну Україну нічого не знає.

Рожевоокулярники, як в Африці полярники,
Як риби глибоководні в небесній висоті.
Ніц вони не бачать, ніц вони не чують.
Як молоток прості!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19015
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 09:03

  zzzzzz написав:Барабашов, мы обсуждаем изменения за год. Этой теме очень много лет. Вы можете сказать за год стали больше возить таким образом или нет ?

И второй вопрос, в какую долю рынка вы оцениваете такие поставки ?

Нуль цілих, хрін сотих.
Стали більше возити зерна і олії, тобто дегенерація промисловості триває.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19015
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3430343134323433
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1280, 1281, 1282
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12812 2216573
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 08:35
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5948
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.