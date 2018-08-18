Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Фейслес, ничего я не хотел сказать. Просто показал очень хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.
Может вы видели такие детализации, я не видел и просто поделился с вами.
Ну во-первых, когда там ВАБ почил, я уже и не помню - с тех пор немало лет прошло, в каком именно состоянии был портфель тогда, сейчас сказать трудно. А в момент банкротства банка многие кредиты, что обслуживались, становятся проблемными. Во-вторых - да, в свое время, более 5 лет назад, у меня была весьма подробная информация по таким портфелям, я периодически выкладывал здесь некоторую статистику
zzzzzz написав:хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.
Банки рассуждали как большинство здесь присутствующих - "недвига в долгосроке растет" и держали эти дохлые портфели с надеждой. Но надежда не оправдалась )) минус 80% лось по портфелю 2007-2008 еще не худший вариант )) там же не только чистый лось, еще вывод из залога, перепродажи, прописка детей в залоге, обычное кидалово когда залога по факту просто не существует, чего только нет в этих мусорных "докризисных" портфелях.
Понятия вы не имеете о том, что думали и думают банки, чушь пишете