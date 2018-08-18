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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3430343134323433

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Фейслес, ничего я не хотел сказать.
Просто показал очень хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.

Может вы видели такие детализации, я не видел и просто поделился с вами.


Ну во-первых, когда там ВАБ почил, я уже и не помню - с тех пор немало лет прошло, в каком именно состоянии был портфель тогда, сейчас сказать трудно. А в момент банкротства банка многие кредиты, что обслуживались, становятся проблемными.
Во-вторых - да, в свое время, более 5 лет назад, у меня была весьма подробная информация по таким портфелям, я периодически выкладывал здесь некоторую статистику
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baffet написав:
  zzzzzz написав:хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.

Банки рассуждали как большинство здесь присутствующих - "недвига в долгосроке растет" и держали эти дохлые портфели с надеждой.
Но надежда не оправдалась )) минус 80% лось по портфелю 2007-2008 еще не худший вариант ))
там же не только чистый лось, еще вывод из залога, перепродажи, прописка детей в залоге, обычное кидалово когда залога по факту просто не существует, чего только нет в этих мусорных "докризисных" портфелях.


Понятия вы не имеете о том, что думали и думают банки, чушь пишете
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:56

Нету кнопки автолэнд. И вот...

Появилось видео крушения российского бомбардировщика Ту-22М3
https://strana.ua/news/183165-pojavilos ... lasti.html
Востаннє редагувалось moniks в Нед 27 січ, 2019 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заметили, Домик начал показывать рист.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:47

опять ЗРАДА!!!

"Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов "
https://lb.ua/economics/2019/01/26/4181 ... stran.html

потоки гастриков растут, география расширяется,
интересно самолеты летят в одну сторону? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

еще раз о теории разбитых окон

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:54

  Прохожий написав:опять ЗРАДА!!!

"Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов "
https://lb.ua/economics/2019/01/26/4181 ... stran.html

потоки гастриков растут, география расширяется,
интересно самолеты летят в одну сторону? :mrgreen:


Что же им остается делать, дорог то не делают, так хоть на самолете полетать :mrgreen:
"От Ставыща до границы областей - правый ряд почти умер, особенно от Снежек и до начала Жашковского района, тав вообще катакомбы.
В остальном - проезжабельно. "
:mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:19

  vano80 написав:
  Прохожий написав:опять ЗРАДА!!!

"Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов "
https://lb.ua/economics/2019/01/26/4181 ... stran.html

потоки гастриков растут, география расширяется,
интересно самолеты летят в одну сторону? :mrgreen:


Что же им остается делать, дорог то не делают, так хоть на самолете полетать :mrgreen:
"От Ставыща до границы областей - правый ряд почти умер, особенно от Снежек и до начала Жашковского района, тав вообще катакомбы.
В остальном - проезжабельно. "
:mrgreen:

Дороги на межі Київської і Житомирської областей - то Terra incognita. Варто оптимішкам туди проїхатись)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:21

  Оранжевый-хит сезона написав:Заметили, Домик начал показывать рист.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Знову уноноктій накидає гівна на вентилятор))) Ну що там Оранжевий новобуд, вже заморозився? Інвестори вже протестують під Кабміном???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:43

  Frant написав:Дороги на межі Київської і Житомирської областей - то Terra incognita. Варто оптимішкам туди проїхатись)))


И не только. Пишут, что вокруг Кривого Рога остались хорошие "направления" :mrgreen:
Немного зрады еще - "Украина занимает 147 место из 180 стран и территорий в рейтинге экономических свобод, составленном американским Heritage Foundation." https://news.finance.ua/ru/news/-/442780/ukraina-ostaetsya-sredi-preimushhestvenno-nesvobodnyh-ekonomik-issledovanie
"Уровень свободы экономик стран рассчитывается как среднее арифметическое показателей, среди которых свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции."

Интересно, эти исследователи учли, что у кума Барабашова десятки (надеюсь не ошибся) незаконных газовых заправок, что доказывает свободу этого самого бизнеса? Наверно нет, а то бы этот факт поднял бы нас выше последнего места в европе :mrgreen:
vano80
 
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  #<1 ... 3430343134323433
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