Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Фейслес, ничего я не хотел сказать. Просто показал очень хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.
Может вы видели такие детализации, я не видел и просто поделился с вами.
Ну во-первых, когда там ВАБ почил, я уже и не помню - с тех пор немало лет прошло, в каком именно состоянии был портфель тогда, сейчас сказать трудно. А в момент банкротства банка многие кредиты, что обслуживались, становятся проблемными. Во-вторых - да, в свое время, более 5 лет назад, у меня была весьма подробная информация по таким портфелям, я периодически выкладывал здесь некоторую статистику
zzzzzz написав:хорошо детализированный потфель шлака который держали на балансе банки банкроты.
Банки рассуждали как большинство здесь присутствующих - "недвига в долгосроке растет" и держали эти дохлые портфели с надеждой. Но надежда не оправдалась )) минус 80% лось по портфелю 2007-2008 еще не худший вариант )) там же не только чистый лось, еще вывод из залога, перепродажи, прописка детей в залоге, обычное кидалово когда залога по факту просто не существует, чего только нет в этих мусорных "докризисных" портфелях.
Понятия вы не имеете о том, что думали и думают банки, чушь пишете
потоки гастриков растут, география расширяется, интересно самолеты летят в одну сторону?
Что же им остается делать, дорог то не делают, так хоть на самолете полетать "От Ставыща до границы областей - правый ряд почти умер, особенно от Снежек и до начала Жашковского района, тав вообще катакомбы. В остальном - проезжабельно. "
потоки гастриков растут, география расширяется, интересно самолеты летят в одну сторону?
Что же им остается делать, дорог то не делают, так хоть на самолете полетать "От Ставыща до границы областей - правый ряд почти умер, особенно от Снежек и до начала Жашковского района, тав вообще катакомбы. В остальном - проезжабельно. "
Дороги на межі Київської і Житомирської областей - то Terra incognita. Варто оптимішкам туди проїхатись)))
Frant написав:Дороги на межі Київської і Житомирської областей - то Terra incognita. Варто оптимішкам туди проїхатись)))
И не только. Пишут, что вокруг Кривого Рога остались хорошие "направления" Немного зрады еще - "Украина занимает 147 место из 180 стран и территорий в рейтинге экономических свобод, составленном американским Heritage Foundation." https://news.finance.ua/ru/news/-/442780/ukraina-ostaetsya-sredi-preimushhestvenno-nesvobodnyh-ekonomik-issledovanie "Уровень свободы экономик стран рассчитывается как среднее арифметическое показателей, среди которых свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции."
Интересно, эти исследователи учли, что у кума Барабашова десятки (надеюсь не ошибся) незаконных газовых заправок, что доказывает свободу этого самого бизнеса? Наверно нет, а то бы этот факт поднял бы нас выше последнего места в европе