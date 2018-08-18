Додано: Нед 27 січ, 2019 17:11

В будущем мы будем продавать и покупать недвижимость только у компаний

Очень интересная картина по рынку недвижимости США и проф. услугах на нем (дабы понимать в каком направлении будет двигаться рынок риелторских услуг в Киеве)Проблема: что сейчас не устраивает покупателя:- задержка с оплатой за проданную недвижимость 45 дней, если покупатель оформляет ее через ипотеку- объект может безрезультатно висеть в продаже очень долго- агент покупателя получает тем большую комиссию, чем больше сумма покупки и это все ложится на одни плечи – плечи покупателяАгентский бизнес в США:- 2млн агентов по недвижимости- в среднем 6% комиссия со сделки- 67% населения имеют собственное жильеПроблема: подавляющее большинство из 2млн агентов не делают ни одной сделки в год! Как при этом выбрать того агента, опыту которого можно доверять?Объем рынка сделок по недвижимости в США за 2017 год:- более 6млн объектов было продано- 250 000 $ - средняя цена объекта- 5-6% средняя комиссия- объем рынка комиссии по сделкам – 100 миллиардов долларов в год (Для сравнения, годовая выручка компании Ebay 9,5 млдр. долларов)!!! И при этом, рынок растет.Проблема: во всем мире комиссия агентов снижается, но растет в США. Так в Швеции комиссия при продаже снизилась с 5% в 2002 году до 1,5% в 2015. В Канаде комиссия снизилась с 4,5% в 2002 году до 3% в 2017 году. Почему это так? Очень сильное влияние игроков рынка на удержание и даже рост комиссии: есть даже судебные решения, запрещающие давать скидку агентами, при продаже недвижимости в отдельных штатах.Решение всех проблем: технические стартапы. Но об этом дальше