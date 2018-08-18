В будущем мы будем продавать и покупать недвижимость только у компаний
Проблема: что сейчас не устраивает покупателя:
- задержка с оплатой за проданную недвижимость 45 дней, если покупатель оформляет ее через ипотеку
- объект может безрезультатно висеть в продаже очень долго
- агент покупателя получает тем большую комиссию, чем больше сумма покупки и это все ложится на одни плечи – плечи покупателя
Агентский бизнес в США:
- 2млн агентов по недвижимости
- в среднем 6% комиссия со сделки
- 67% населения имеют собственное жилье
Проблема: подавляющее большинство из 2млн агентов не делают ни одной сделки в год! Как при этом выбрать того агента, опыту которого можно доверять?
Объем рынка сделок по недвижимости в США за 2017 год:
- более 6млн объектов было продано
- 250 000 $ - средняя цена объекта
- 5-6% средняя комиссия
- объем рынка комиссии по сделкам – 100 миллиардов долларов в год (Для сравнения, годовая выручка компании Ebay 9,5 млдр. долларов)!!! И при этом, рынок растет.
Проблема: во всем мире комиссия агентов снижается, но растет в США. Так в Швеции комиссия при продаже снизилась с 5% в 2002 году до 1,5% в 2015. В Канаде комиссия снизилась с 4,5% в 2002 году до 3% в 2017 году. Почему это так? Очень сильное влияние игроков рынка на удержание и даже рост комиссии: есть даже судебные решения, запрещающие давать скидку агентами, при продаже недвижимости в отдельных штатах.
Решение всех проблем: технические стартапы. Но об этом дальше