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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3432343334343435>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:11

Очень интересная картина по рынку недвижимости США и проф. услугах на нем (дабы понимать в каком направлении будет двигаться рынок риелторских услуг в Киеве)

В будущем мы будем продавать и покупать недвижимость только у компаний


https://www.youtube.com/watch?v=IRPH3K1GXj0

Проблема: что сейчас не устраивает покупателя:
- задержка с оплатой за проданную недвижимость 45 дней, если покупатель оформляет ее через ипотеку
- объект может безрезультатно висеть в продаже очень долго
- агент покупателя получает тем большую комиссию, чем больше сумма покупки и это все ложится на одни плечи – плечи покупателя

Агентский бизнес в США:
- 2млн агентов по недвижимости
- в среднем 6% комиссия со сделки
- 67% населения имеют собственное жилье

Проблема: подавляющее большинство из 2млн агентов не делают ни одной сделки в год! Как при этом выбрать того агента, опыту которого можно доверять?

Объем рынка сделок по недвижимости в США за 2017 год:
- более 6млн объектов было продано
- 250 000 $ - средняя цена объекта
- 5-6% средняя комиссия
- объем рынка комиссии по сделкам – 100 миллиардов долларов в год (Для сравнения, годовая выручка компании Ebay 9,5 млдр. долларов)!!! И при этом, рынок растет.

Проблема: во всем мире комиссия агентов снижается, но растет в США. Так в Швеции комиссия при продаже снизилась с 5% в 2002 году до 1,5% в 2015. В Канаде комиссия снизилась с 4,5% в 2002 году до 3% в 2017 году. Почему это так? Очень сильное влияние игроков рынка на удержание и даже рост комиссии: есть даже судебные решения, запрещающие давать скидку агентами, при продаже недвижимости в отдельных штатах.

Решение всех проблем: технические стартапы. Но об этом дальше
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:17

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жк ария на дружбы народов 13а от геоса
ЗображенняЗображенняЗображення

это уже можно считать серебряной милей кстате?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Набрёл на
https://nemihail.livejournal.com/708695.html
Вскользь упоминается 35 квадратов за 7 лямов,.более 3куе за квадрат на метро теплый стан. Я в акуе от цен в мордоре
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:27

  Оранжевый-хит сезона написав:Зная трепетное отношение форумчан к балконам.Зображення

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Какой-то Шариков писал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:28

  kingkongovets написав:жк ария на дружбы народов 13а от геоса

это уже можно считать серебряной милей кстате?

Это уже в свободном доступе появилось?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:30

  kingkongovets написав:жк ария на дружбы народов 13а от геоса
[Зображення

это уже можно считать серебряной милей кстате?

Красиво, но дорого. Геос радует. Ещё бы с управляющей компанией решили что то..
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:33

  hume написав:Красиво, но дорого. Геос радует. Ещё бы с управляющей компанией решили что то..


Там за пару лет кроме свай никто ничего не сделал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:жк ария на дружбы народов 13а от геоса

это уже можно считать серебряной милей кстате?

Это уже в свободном доступе появилось?


на луне взял
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:36

  hume написав:Набрёл на
https://nemihail.livejournal.com/708695.html
Вскользь упоминается 35 квадратов за 7 лямов,.более 3куе за квадрат на метро теплый стан. Я в акуе от цен в мордоре

а у нас по 650-700 на задворках есть новострои без ремонта,по 800 с,и говорят,что это очень дорого,мне кажется при малейшем улучшении экономики или просто ипотеки под даже 15% годовых в гривне,полёт к штуке за метр неизбежен,правда увидим ли мы с таким уровнем прорывных реформ сие чудо,остаётся загадкой :P
п.с.3 штуки за второй этаж с видом в стену,видовые вообще не продают,а меняют на красну площу? :lol:
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 27 січ, 2019 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:40

  hume написав:Красиво, но дорого. Геос радует. Ещё бы с управляющей компанией решили что то..

Всего 25 этажей, чего так мало , пора уже к 35-40 переходить.
Живите своим умом!
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