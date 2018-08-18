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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3432343334343435

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на минской открылся уже третий трц

У Києві відкрили ТРЦ Smart Plaza Obolon

https://www.the-village.com.ua/village/ ... aza-obolon
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:49

  zzzzzz написав:
  hume написав:Красиво, но дорого. Геос радует. Ещё бы с управляющей компанией решили что то..

Всего 25 этажей, чего так мало , пора уже к 35-40 переходить.

Геос специализируется на малоэтажной застройке.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:54

  somilitark написав:
  hume написав:Набрёл на
https://nemihail.livejournal.com/708695.html
Вскользь упоминается 35 квадратов за 7 лямов,.более 3куе за квадрат на метро теплый стан. Я в акуе от цен в мордоре

а у нас по 650-700 на задворках есть новострои без ремонта,по 800 с,и говорят,что это очень дорого,мне кажется при малейшем улучшении экономики или просто ипотеки под даже 15% годовых в гривне,полёт к штуке за метр неизбежен,правда увидим ли мы с таким уровнем прорывных реформ сие чудо,остаётся загадкой :P



Ага, увидим, со всякими мораториями на взыскание залогового жилья мы еще не скоро увидим всплеск кредитования. Да и нормального заемщика днем с огнем не найдешь.
А в рашке кстати стоимость ипотеки перед новым годом подняли в среднем на 1% . Сейчас там 9-11%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:57

  shapo написав:
  hume написав:Красиво, но дорого. Геос радует. Ещё бы с управляющей компанией решили что то..


Там за пару лет кроме свай никто ничего не сделал

Земельный участок начали активно осваивать месяца 4 назад. Если не считать маленький бц.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:01

hume

В Новом Автографе аж гай шумить
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B2%D0%B0

сравните динамику за 3 мес, такими темпами его 4-5 лет будут строить.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:07

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:
  hume написав:Набрёл на
https://nemihail.livejournal.com/708695.html
Вскользь упоминается 35 квадратов за 7 лямов,.более 3куе за квадрат на метро теплый стан. Я в акуе от цен в мордоре

а у нас по 650-700 на задворках есть новострои без ремонта,по 800 с,и говорят,что это очень дорого,мне кажется при малейшем улучшении экономики или просто ипотеки под даже 15% годовых в гривне,полёт к штуке за метр неизбежен,правда увидим ли мы с таким уровнем прорывных реформ сие чудо,остаётся загадкой :P



Ага, увидим, со всякими мораториями на взыскание залогового жилья мы еще не скоро увидим всплеск кредитования. Да и нормального заемщика днем с огнем не найдешь.
А в рашке кстати стоимость ипотеки перед новым годом подняли в среднем на 1% . Сейчас там 9-11%

МВФ требует нормальный реестр кредиторов создать и механизмы выполнения судебных решений об аресте и взыскании ,но зрадники включают заднюю при любом упоминании "неудобного вопроса",ибо из них 2\3 будут завтра же в судах ответ держать за ярдовые невозвраты по кредитам,а не под куполом баловаться в законотворчество.
Какой был бы мощный драйвер роста экономики при запуске ипотеки,целая армия съёмщиков даже насобирав пару штук зелени и не уплачивая 8000 и больше грн за аренду,были бы уже игроками на рынке недвиги,но мы же зрадофилы,не понимаем многоходовочек керманычей,а они опять всё сделали правильно,мы зря тут зраду развели,через 80 лет Польшу догоним,если они будут стоять на месте :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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