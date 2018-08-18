Додано: Нед 27 січ, 2019 19:07

zzzzzz написав: somilitark написав: hume написав: Набрёл на

https://nemihail.livejournal.com/708695.html

Вскользь упоминается 35 квадратов за 7 лямов,.более 3куе за квадрат на метро теплый стан. Я в акуе от цен в мордоре Набрёл наВскользь упоминается 35 квадратов за 7 лямов,.более 3куе за квадрат на метро теплый стан. Я в акуе от цен в мордоре

а у нас по 650-700 на задворках есть новострои без ремонта,по 800 с,и говорят,что это очень дорого,мне кажется при малейшем улучшении экономики или просто ипотеки под даже 15% годовых в гривне,полёт к штуке за метр неизбежен,правда увидим ли мы с таким уровнем прорывных реформ сие чудо,остаётся загадкой а у нас по 650-700 на задворках есть новострои без ремонта,по 800 с,и говорят,что это очень дорого,мне кажется при малейшем улучшении экономики или просто ипотеки под даже 15% годовых в гривне,полёт к штуке за метр неизбежен,правда увидим ли мы с таким уровнем прорывных реформ сие чудо,остаётся загадкой





Ага, увидим, со всякими мораториями на взыскание залогового жилья мы еще не скоро увидим всплеск кредитования. Да и нормального заемщика днем с огнем не найдешь.

А в рашке кстати стоимость ипотеки перед новым годом подняли в среднем на 1% . Сейчас там 9-11% Ага, увидим, со всякими мораториями на взыскание залогового жилья мы еще не скоро увидим всплеск кредитования. Да и нормального заемщика днем с огнем не найдешь.А в рашке кстати стоимость ипотеки перед новым годом подняли в среднем на 1% . Сейчас там 9-11%

МВФ требует нормальный реестр кредиторов создать и механизмы выполнения судебных решений об аресте и взыскании ,но зрадники включают заднюю при любом упоминании "неудобного вопроса",ибо из них 2\3 будут завтра же в судах ответ держать за ярдовые невозвраты по кредитам,а не под куполом баловаться в законотворчество.Какой был бы мощный драйвер роста экономики при запуске ипотеки,целая армия съёмщиков даже насобирав пару штук зелени и не уплачивая 8000 и больше грн за аренду,были бы уже игроками на рынке недвиги,но мы же зрадофилы,не понимаем многоходовочек керманычей,а они опять всё сделали правильно,мы зря тут зраду развели,через 80 лет Польшу догоним,если они будут стоять на месте