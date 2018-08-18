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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3433343434353436

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:18

Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .

Когда рушатся мечты сложно быть вежливым.

Тут приукрасил, там чучуть сгустил, не дописал, умолчал и оппа, нарисовалась картина, и все ломанулись на сайт Дима. вот невзначай отрекламировал и подогрел интерес.
Провидец
 
Повідомлень: 132
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:45

  Провидец написав:
zzzzzz написав:Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .

Когда рушатся мечты сложно быть вежливым.

Тут приукрасил, там чучуть сгустил, не дописал, умолчал и оппа, нарисовалась картина, и все ломанулись на сайт Дима. вот невзначай отрекламировал и подогрел интерес.


С таким воображением вам в пору детективы писать.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30584
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3007 раз.
Подякували: 5151 раз.
 
Профіль
12
2
1
  #<1 ... 3433343434353436
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