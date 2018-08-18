Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .
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Додано: Нед 27 січ, 2019 22:18
Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .
Живите своим умом!
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда рушатся мечты сложно быть вежливым.
Тут приукрасил, там чучуть сгустил, не дописал, умолчал и оппа, нарисовалась картина, и все ломанулись на сайт Дима. вот невзначай отрекламировал и подогрел интерес.
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:45
С таким воображением вам в пору детективы писать.
Живите своим умом!
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