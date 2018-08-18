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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:18
Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 27 січ, 2019 22:36
zzzzzz написав:Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .
Когда рушатся мечты сложно быть вежливым.
Тут приукрасил, там чучуть сгустил, не дописал, умолчал и оппа, нарисовалась картина, и все ломанулись на сайт Дима. вот невзначай отрекламировал и подогрел интерес.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 22:45
Провидец написав:
zzzzzz написав:Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .
Когда рушатся мечты сложно быть вежливым.
Тут приукрасил, там чучуть сгустил, не дописал, умолчал и оппа, нарисовалась картина, и все ломанулись на сайт Дима. вот невзначай отрекламировал и подогрел интерес.
С таким воображением вам в пору детективы писать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 28 січ, 2019 08:14
С форума про Русановскую гавань.
Изначально оба дома (22-25 и 30) планировалось сдать в 4-ом квартале 2017.
Потом перенесли на Май 2018, потом на 4-ый квартал 2018, потом на 2-ой квартал 2019 и вот теперь на 3-ий квартал 2019.
Оптимисты считают, это реальный срок окончания строительства, к которым надо прибавить 1-3 месяца, что бы дом сдали.
Пессимисты считают, что документы раньше осени 2020 никто не получит...
Единственное, что можно утверждать с большой вероятностью, что оба дома (22-25 и 30) будут сдаваться одновременно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 28 січ, 2019 08:48
zzzzzz
ты здесь на работу устроился?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 08:48
Порадуем Первого.
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