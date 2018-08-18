RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3434343534363437>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:18

Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30586
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3007 раз.
Подякували: 5151 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .

Когда рушатся мечты сложно быть вежливым.

Тут приукрасил, там чучуть сгустил, не дописал, умолчал и оппа, нарисовалась картина, и все ломанулись на сайт Дима. вот невзначай отрекламировал и подогрел интерес.
Провидец
 
Повідомлень: 132
З нами з: 04.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:45

  Провидец написав:
zzzzzz написав:Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .

Когда рушатся мечты сложно быть вежливым.

Тут приукрасил, там чучуть сгустил, не дописал, умолчал и оппа, нарисовалась картина, и все ломанулись на сайт Дима. вот невзначай отрекламировал и подогрел интерес.


С таким воображением вам в пору детективы писать.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30586
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3007 раз.
Подякували: 5151 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:14

С форума про Русановскую гавань.

Изначально оба дома (22-25 и 30) планировалось сдать в 4-ом квартале 2017.
Потом перенесли на Май 2018, потом на 4-ый квартал 2018, потом на 2-ой квартал 2019 и вот теперь на 3-ий квартал 2019.

Оптимисты считают, это реальный срок окончания строительства, к которым надо прибавить 1-3 месяца, что бы дом сдали.
Пессимисты считают, что документы раньше осени 2020 никто не получит...

Единственное, что можно утверждать с большой вероятностью, что оба дома (22-25 и 30) будут сдаваться одновременно.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30586
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3007 раз.
Подякували: 5151 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:48

zzzzzz
ты здесь на работу устроился? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13537
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1824 раз.
Подякували: 3835 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Порадуем Первого.Зображення

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19579
З нами з: 20.04.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:53

  Yuri_T написав:zzzzzz
ты здесь на работу устроился? :mrgreen:


Уже пишу строго по теме ветки,что опять не так ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30586
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3007 раз.
Подякували: 5151 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:С форума про Русановскую гавань.

Изначально оба дома (22-25 и 30) планировалось сдать в 4-ом квартале 2017.
Потом перенесли на Май 2018, потом на 4-ый квартал 2018, потом на 2-ой квартал 2019 и вот теперь на 3-ий квартал 2019.

Оптимисты считают, это реальный срок окончания строительства, к которым надо прибавить 1-3 месяца, что бы дом сдали.
Пессимисты считают, что документы раньше осени 2020 никто не получит...

Единственное, что можно утверждать с большой вероятностью, что оба дома (22-25 и 30) будут сдаваться одновременно.
Лето 2017 года продаж практически не было, из за этого все стройки сдвинулись.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19579
З нами з: 20.04.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:51

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:zzzzzz
ты здесь на работу устроился? :mrgreen:


Уже пишу строго по теме ветки,что опять не так ?))

Простатит мучає хлопа, ось він і незадоволений.
Може, варто йому сходити до уролога, на лікування?

  zzzzzz написав:В январе у них акция идет какая то ))
С 14 января 175 баксов скидка которая растет каждый день, видать Ынвесторы разбежались
https://new-avtograf.com.ua/ru/news/single/akziya

Новобудівський КРЖН тоне, як "Титанік".
По місту повно заморожених новобудів.
Але чомусь ніхто цього "не бачить")))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 січ, 2019 09:55, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19016
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:54

Всіх з новим тижнем БОЛІ.

На минулому тижні на форумі тільки онлайн трансляції не було пожежі в общажкі. Палало і будинку, і на пальцях зрадойобів - ГОРИТЬ!!!!!! УРА!!!! ТАК їм кровопивцям душогубам.

Проте чомусь про решту пожеж мовчок.

Наприклад.

https://www.segodnya.ua/amp/v-mnogoetaz ... 12370.html


І тут ми бачимо, що шлачок теж горить. Але є невеличкий нюанс- пожежа в шлачку це це реальний п...ц, адже, евакуація повинна відватися через ДРАБИНИ НА КВАРТИРНИХ БАЛКОНАХ. А вільнолюди їх вже давно посклили (сніг же І дощ січе) а ДРАБИНИ попиляли....

Зи. Дуже добре що без жертв.

Будьте уважні. Спитайте де і у якому стані у Вашому будинку евакуаційні виходи в незалежності від будинку, вимагайте їх справність.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13830
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3434343534363437>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1283, 1284, 1285
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12843 2219121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 10:16
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5983
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5439
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Амадеус (7)
28.01.2019 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.