Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:18
Провидец
Да сори, скидка убывающая.
И в следующий раз повежливей будьте так любезны .
Живите своим умом!
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда рушатся мечты сложно быть вежливым.
Тут приукрасил, там чучуть сгустил, не дописал, умолчал и оппа, нарисовалась картина, и все ломанулись на сайт Дима. вот невзначай отрекламировал и подогрел интерес.
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:45
С таким воображением вам в пору детективы писать.
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:14
С форума про Русановскую гавань.
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:48
zzzzzz
ты здесь на работу устроился?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Порадуем Первого.
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:53
Уже пишу строго по теме ветки,что опять не так ?))
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лето 2017 года продаж практически не было, из за этого все стройки сдвинулись.
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:51
Простатит мучає хлопа, ось він і незадоволений.
Може, варто йому сходити до уролога, на лікування?
Новобудівський КРЖН тоне, як "Титанік".
По місту повно заморожених новобудів.
Але чомусь ніхто цього "не бачить")))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 січ, 2019 09:55, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:54
Всіх з новим тижнем БОЛІ.
На минулому тижні на форумі тільки онлайн трансляції не було пожежі в общажкі. Палало і будинку, і на пальцях зрадойобів - ГОРИТЬ!!!!!! УРА!!!! ТАК їм кровопивцям душогубам.
Проте чомусь про решту пожеж мовчок.
Наприклад.
І тут ми бачимо, що шлачок теж горить. Але є невеличкий нюанс- пожежа в шлачку це це реальний п...ц, адже, евакуація повинна відватися через ДРАБИНИ НА КВАРТИРНИХ БАЛКОНАХ. А вільнолюди їх вже давно посклили (сніг же І дощ січе) а ДРАБИНИ попиляли....
Зи. Дуже добре що без жертв.
Будьте уважні. Спитайте де і у якому стані у Вашому будинку евакуаційні виходи в незалежності від будинку, вимагайте їх справність.
Всім процвітання!
|