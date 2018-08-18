Підказую
На коновальця прям движ движ по копанню котлована діаданса.
Хто телефонував що по чому і коли старт продажу?
Зи. Колись чув що від заправки необхідно 150 метрів. А Там прям з власним лукойлом...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:58
]Як виглядає шабаш?
Підказую
На коновальця прям движ движ по копанню котлована діаданса.
Хто телефонував що по чому і коли старт продажу?
Зи. Колись чув що від заправки необхідно 150 метрів. А Там прям з власним лукойлом...
Всім процвітання!
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:17
Цікава і важлива інформація.
Для рожевоокулярних "танктстів", які ніц не бачать і ніц не чують)))
"Чи є середня заробітна плата в Україні дійсно середньою?"
Ми чуємо від високопосадовців переможні реляції про високі темпи росту середньої заробітної плати та заяви Прем’єр-міністра про те, що зовсім скоро середня заробітна плата в Україні вже буде вищою за 10 тис. грн.
Існує два показника середньої заробітної плати: за даними Пенсійного фонду та за даними Держстату. Вони відрізняються методикою підрахунків.
Стисло це означає: у розрахунок середньої плати, яка визначається державною статистикою беруться лише підприємства з чисельністю 10 і більше осіб, а всі інші не враховуються. Навіть на 2011 рік зазначається, що середня кількість працюючих на одному підприємстві є близько 3 людей і що під такий розрахунок не підпадає 75% юридичних осіб України. Оскільки бізнес за останні роки лише дрібнішає, то можна з впевненістю говорити, що в 2018 році з під розрахунку випадає 90% підприємств та організацій нашої країни.
Виникають два запитання: 1. Чи може вважатися середньою середня заробітна плата, розрахована на даних 10% найбільших роботодавців України, якщо навіть Методика говорить про альтернативні джерела отримання інформації?
2. Яка справжня ситуація з зарплатами в приватному секторі, якщо різниця між показниками середньої заробітної плати Держстату та Пенсійного фонду, є значною?
Чи знають ці люди про те, що їх заяви ґрунтуються лише на даних 10% найбільших підприємств та організацій України, і що з їх поля зору випадає переважна кількість українців? Сумно, коли Уряд встановлює рекорди, в яких країна не бере участь і 90% українців спостерігають за ними лише з екранів телевізорів, не вірячи в такі казки.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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