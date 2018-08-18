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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3434343534363437

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:58

]Як виглядає шабаш?

Підказую

Зображення


На коновальця прям движ движ по копанню котлована діаданса.

Хто телефонував що по чому і коли старт продажу?


Зи. Колись чув що від заправки необхідно 150 метрів. А Там прям з власним лукойлом...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:17

Цікава і важлива інформація.
Для рожевоокулярних "танктстів", які ніц не бачать і ніц не чують)))

"Чи є середня заробітна плата в Україні дійсно середньою?"

Ми чуємо від високопосадовців переможні реляції про високі темпи росту середньої заробітної плати та заяви Прем’єр-міністра про те, що зовсім скоро середня заробітна плата в Україні вже буде вищою за 10 тис. грн.

Існує два показника середньої заробітної плати: за даними Пенсійного фонду та за даними Держстату. Вони відрізняються методикою підрахунків.

Стисло це означає: у розрахунок середньої плати, яка визначається державною статистикою беруться лише підприємства з чисельністю 10 і більше осіб, а всі інші не враховуються. Навіть на 2011 рік зазначається, що середня кількість працюючих на одному підприємстві є близько 3 людей і що під такий розрахунок не підпадає 75% юридичних осіб України. Оскільки бізнес за останні роки лише дрібнішає, то можна з впевненістю говорити, що в 2018 році з під розрахунку випадає 90% підприємств та організацій нашої країни.

Виникають два запитання: 1. Чи може вважатися середньою середня заробітна плата, розрахована на даних 10% найбільших роботодавців України, якщо навіть Методика говорить про альтернативні джерела отримання інформації?

2. Яка справжня ситуація з зарплатами в приватному секторі, якщо різниця між показниками середньої заробітної плати Держстату та Пенсійного фонду, є значною?

Чи знають ці люди про те, що їх заяви ґрунтуються лише на даних 10% найбільших підприємств та організацій України, і що з їх поля зору випадає переважна кількість українців? Сумно, коли Уряд встановлює рекорди, в яких країна не бере участь і 90% українців спостерігають за ними лише з екранів телевізорів, не вірячи в такі казки.

https://uainfo.org/blognews/1548660631- ... noyu-.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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