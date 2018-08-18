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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3434343534363437

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:57

Интересное наблюдение: Киев-город понаехов, "проблеме" -100 лет
Спостерігаючи за нищенням культурного простору Києва. Намагаючись протистояти цьому. Пробую зрозуміти. Не лише в грошах справа. Не тільки в грошах. Є глибша причина. Приховане коріння. Всіх оцих людей, яким глибоко плювати і на Київ, і на всі його театри, кінотеатри, музеї.

Ще зі школи. Почувався відмінним від інших. Випадав з натовпу. Приходили канікули і практично вся школа роз’їжджались на гостини до бабусь-дідусів. По селам. Лише окремі діти не мали щасливої нагоди подихати свіжим сільським повітрям. З простої причини відсутності в селах бабусь-дідусів. Бо ті жили в місті. Звичайно якісь сільські родичи були. Але дуже і дуже далекі. І от тоді у мене виникало питання. Як же так може бути? А де ж поділись міські дідусі-бабусі? У них онуків немає? Чи їх самих майже не існує в природі?

Проходив час. Дорослішав. Взнавав більше. Але питання залишалось. Навіть в інституті. Професура. Мала коріння батьків-дідів в селах. За дуже окремими виключеннями. Не сходилось щось у мене. Страшний Голодомор, який знищував саме селян. Мільйонами. Знищував найпрацьовитіших і найрозумніших. Проте це не давало відповідь на запитання. Куди поділось ціле покоління? Інтелектуалів, професорів, митців? Лише окремі родини, що випадали з загального ряду. Бо влітку всі, як і раніше, їхали в село до дідусів-бабусів.

Тихе винищення інтелектуальної складової нації обернулось для Києва в перетворення в місто-гуртожиток. Кияни без коріння. Ні! Не думайте! Тут немає і краплини снобізму міського мешканця до селян. Жодним чином! Просто я так і не здобув відповіді на питання. Куди ж поділось оце покоління киян 1910-1930 (приблизно) років народження? Масово зникло. І хто прийшов їм на зміну?

Невеселі звичайно роздуми. Питання без відповідей. І в понеділок мітинг на захист Будинку Актора. Який хочуть знищити. Хто? Корінні кияни? Не впевнений…

https://uainfo.org/blognews/1548609958-nishchennya-kulturnogo-prostoru-kieva-sprava-ne-tilki-v.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Зная трепетное отношение форумчан к балконам.Зображення

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Если там на лестничной площадке регулярно курить, то квартиру за штрафы отдать придется :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:ЖК "ВОСЕМЬ ПОЛОС"

на карте вот так выглядит.
https://www.google.com/maps/@50.412639,30.5383078,253a,35y,339.55h,44.94t/data=!3m1!1e3
представляю картину, когда в 18-30-...19-30 местные начнут съезжаться домой и устраивать там пробку
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:12

  Serg-ik написав:
  UA написав:ЖК "ВОСЕМЬ ПОЛОС"

на карте вот так выглядит.
https://www.google.com/maps/@50.412639,30.5383078,253a,35y,339.55h,44.94t/data=!3m1!1e3
представляю картину, когда в 18-30-...19-30 местные начнут съезжаться домой и устраивать там пробку

Там через дорогу есть новострой Авеню 14-16. В нём квартиры с окнами на дорогу - жесткий неликвид. Годами висят в продаже.
При этом Авеню 14-16 расположен в 120 метрах от дороги, перед ним Новус. ЖК "ВОСЕМЬ ПОЛОС" будет висеть прямо над трассой.
Где набрать столько Первых чтобы заселить этот чудесный дом?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Где набрать столько Первых чтобы заселить этот чудесный дом?

Надо включить волшебное слово "инвестиция" и надеяться на вечное "без лоха и жизнь плоха"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:41

  Serg-ik написав:
  UA написав:Где набрать столько Первых чтобы заселить этот чудесный дом?

Надо включить волшебное слово "инвестиция" и надеяться на вечное "без лоха и жизнь плоха"

Тема модных МОПов не раскрыта
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:49

  UA написав:
  Serg-ik написав:
  UA написав:ЖК "ВОСЕМЬ ПОЛОС"

на карте вот так выглядит.
https://www.google.com/maps/@50.412639,30.5383078,253a,35y,339.55h,44.94t/data=!3m1!1e3
представляю картину, когда в 18-30-...19-30 местные начнут съезжаться домой и устраивать там пробку

Там через дорогу есть новострой Авеню 14-16. В нём квартиры с окнами на дорогу - жесткий неликвид. Годами висят в продаже.
При этом Авеню 14-16 расположен в 120 метрах от дороги, перед ним Новус. ЖК "ВОСЕМЬ ПОЛОС" будет висеть прямо над трассой.

Отличный, кстати, будет реалити чек: работают вентфасады и модные мопы или нет. Ценник в незавершенном котловане там уже на уровне готового к заселению, обжитого, уютного Авеню 14-16.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 28 січ, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:50

UA Этот ЖК будет в целом как МОП. Думаю много чего уйдёт под аренду, в т.ч. посуточную
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:51

  airmax78 написав:Отличный, кстати, будет реалити чек: работают вентфасады и модные мопы или нет. Ценник в незавершенном котловане там уже на уровне готового к заселению, обжитого, уютного Авеню 14-16.

О! Началось :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:53

  UA написав:
  airmax78 написав:Отличный, кстати, будет реалити чек: работают вентфасады и модные мопы или нет. Ценник в незавершенном котловане там уже на уровне готового к заселению, обжитого, уютного Авеню 14-16.

О! Началось :mrgreen:

Что началось? ПОКА на уровне. А вылезут из котлована - и будет выше.
airmax78
 
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