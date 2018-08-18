Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Интересное наблюдение: Киев-город понаехов, "проблеме" -100 лет
Спостерігаючи за нищенням культурного простору Києва. Намагаючись протистояти цьому. Пробую зрозуміти. Не лише в грошах справа. Не тільки в грошах. Є глибша причина. Приховане коріння. Всіх оцих людей, яким глибоко плювати і на Київ, і на всі його театри, кінотеатри, музеї.
Ще зі школи. Почувався відмінним від інших. Випадав з натовпу. Приходили канікули і практично вся школа роз’їжджались на гостини до бабусь-дідусів. По селам. Лише окремі діти не мали щасливої нагоди подихати свіжим сільським повітрям. З простої причини відсутності в селах бабусь-дідусів. Бо ті жили в місті. Звичайно якісь сільські родичи були. Але дуже і дуже далекі. І от тоді у мене виникало питання. Як же так може бути? А де ж поділись міські дідусі-бабусі? У них онуків немає? Чи їх самих майже не існує в природі?
Проходив час. Дорослішав. Взнавав більше. Але питання залишалось. Навіть в інституті. Професура. Мала коріння батьків-дідів в селах. За дуже окремими виключеннями. Не сходилось щось у мене. Страшний Голодомор, який знищував саме селян. Мільйонами. Знищував найпрацьовитіших і найрозумніших. Проте це не давало відповідь на запитання. Куди поділось ціле покоління? Інтелектуалів, професорів, митців? Лише окремі родини, що випадали з загального ряду. Бо влітку всі, як і раніше, їхали в село до дідусів-бабусів.
Тихе винищення інтелектуальної складової нації обернулось для Києва в перетворення в місто-гуртожиток. Кияни без коріння. Ні! Не думайте! Тут немає і краплини снобізму міського мешканця до селян. Жодним чином! Просто я так і не здобув відповіді на питання. Куди ж поділось оце покоління киян 1910-1930 (приблизно) років народження? Масово зникло. І хто прийшов їм на зміну?
Невеселі звичайно роздуми. Питання без відповідей. І в понеділок мітинг на захист Будинку Актора. Який хочуть знищити. Хто? Корінні кияни? Не впевнений…
Там через дорогу есть новострой Авеню 14-16. В нём квартиры с окнами на дорогу - жесткий неликвид. Годами висят в продаже. При этом Авеню 14-16 расположен в 120 метрах от дороги, перед ним Новус. ЖК "ВОСЕМЬ ПОЛОС" будет висеть прямо над трассой. Где набрать столько Первых чтобы заселить этот чудесный дом?
Там через дорогу есть новострой Авеню 14-16. В нём квартиры с окнами на дорогу - жесткий неликвид. Годами висят в продаже. При этом Авеню 14-16 расположен в 120 метрах от дороги, перед ним Новус. ЖК "ВОСЕМЬ ПОЛОС" будет висеть прямо над трассой.
Отличный, кстати, будет реалити чек: работают вентфасады и модные мопы или нет. Ценник в незавершенном котловане там уже на уровне готового к заселению, обжитого, уютного Авеню 14-16.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 28 січ, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.