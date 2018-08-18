Спостерігаючи за нищенням культурного простору Києва. Намагаючись протистояти цьому. Пробую зрозуміти. Не лише в грошах справа. Не тільки в грошах. Є глибша причина. Приховане коріння. Всіх оцих людей, яким глибоко плювати і на Київ, і на всі його театри, кінотеатри, музеї.



Ще зі школи. Почувався відмінним від інших. Випадав з натовпу. Приходили канікули і практично вся школа роз’їжджались на гостини до бабусь-дідусів. По селам. Лише окремі діти не мали щасливої нагоди подихати свіжим сільським повітрям. З простої причини відсутності в селах бабусь-дідусів. Бо ті жили в місті. Звичайно якісь сільські родичи були. Але дуже і дуже далекі. І от тоді у мене виникало питання. Як же так може бути? А де ж поділись міські дідусі-бабусі? У них онуків немає? Чи їх самих майже не існує в природі?



Проходив час. Дорослішав. Взнавав більше. Але питання залишалось. Навіть в інституті. Професура. Мала коріння батьків-дідів в селах. За дуже окремими виключеннями. Не сходилось щось у мене. Страшний Голодомор, який знищував саме селян. Мільйонами. Знищував найпрацьовитіших і найрозумніших. Проте це не давало відповідь на запитання. Куди поділось ціле покоління? Інтелектуалів, професорів, митців? Лише окремі родини, що випадали з загального ряду. Бо влітку всі, як і раніше, їхали в село до дідусів-бабусів.



Тихе винищення інтелектуальної складової нації обернулось для Києва в перетворення в місто-гуртожиток. Кияни без коріння. Ні! Не думайте! Тут немає і краплини снобізму міського мешканця до селян. Жодним чином! Просто я так і не здобув відповіді на питання. Куди ж поділось оце покоління киян 1910-1930 (приблизно) років народження? Масово зникло. І хто прийшов їм на зміну?



Невеселі звичайно роздуми. Питання без відповідей. І в понеділок мітинг на захист Будинку Актора. Який хочуть знищити. Хто? Корінні кияни? Не впевнений…