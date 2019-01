Додано: Пон 28 січ, 2019 13:25

airmax78 написав: Отличный, кстати, будет реалити чек: [b]работают вентфасады и модные мопы или нет]/b]Ценник в незавершенном котловане там уже на уровне готового к заселению, обжитого, уютного Авеню 14-16.



смотрите как подсознательное копирование первого изменило ваше сознание)

и как именно должны «работать» мопы и вентфасады? убирать шум, и выхлопные газы с проспекта, или замыливать на это глаза потенциальным инвесторам?)

вы ж уже сами рассуждаете не как покупатель, а как менеджер оп - не заметили?)



для жизни однозначно комфортнее локация авеню 14–16, он гораздо дальше от проезжей части, новус возле подъезда, но мопы и фасады «решают»)



