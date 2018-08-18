плюс глиссада. этот не справится. нужно набирать рыл авторитетнее
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:08
плюс глиссада. этот не справится. нужно набирать рыл авторитетнее
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:35
У него всегда есть козырь в виде фоток аварийного хруща с комментом "нащо ті мопи?"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:46
Др.народов 14-16
22 этаж , 1300 куе/м, 91 кв.м., после строителей
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:10
Поэтажный план показывает, что они вступили в борьбу за приз "Самые невдалые планировки" с "Мираксом" ( бизнесовая часть долгостоя)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:21
Прикольная функция виды из окна с разных этаже 24-18-12
Отличный вид открывается ниже 12 этажа во двор , живописные печерские общаги будут подчеркивать все величие владельца такой квартиры по цене в 3 раза дороже за квадратный метр но с видом в соседние трусы
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:25
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
смотрите как подсознательное копирование первого изменило ваше сознание)
и как именно должны «работать» мопы и вентфасады? убирать шум, и выхлопные газы с проспекта, или замыливать на это глаза потенциальным инвесторам?)
вы ж уже сами рассуждаете не как покупатель, а как менеджер оп - не заметили?)
для жизни однозначно комфортнее локация авеню 14–16, он гораздо дальше от проезжей части, новус возле подъезда, но мопы и фасады «решают»)
маркетинг как он есть - и он работает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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