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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3435343634373438

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:08

  UA написав:Где набрать столько Первых чтобы заселить этот чудесный дом?

плюс глиссада. этот не справится. нужно набирать рыл авторитетнее
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:35

  Yuri_T написав:
  UA написав:Где набрать столько Первых чтобы заселить этот чудесный дом?

плюс глиссада. этот не справится. нужно набирать рыл авторитетнее

У него всегда есть козырь в виде фоток аварийного хруща с комментом "нащо ті мопи?" ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:46

Др.народов 14-16
22 этаж , 1300 куе/м, 91 кв.м., после строителей
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8950457/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:10

  zzzzzz написав:Др.народов 14-16
22 этаж , 1300 куе/м, 91 кв.м., после строителей
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8950457/

Поэтажный план показывает, что они вступили в борьбу за приз "Самые невдалые планировки" с "Мираксом" ( бизнесовая часть долгостоя)
https://jk-aria.com.ua/etazhki
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:21

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Др.народов 14-16
22 этаж , 1300 куе/м, 91 кв.м., после строителей
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8950457/

Поэтажный план показывает, что они вступили в борьбу за приз "Самые невдалые планировки" с "Мираксом" ( бизнесовая часть долгостоя)
https://jk-aria.com.ua/etazhki



Прикольная функция виды из окна с разных этаже 24-18-12
http://aria.geos.ua/upload/3dtouraria/2/index.html

Отличный вид открывается ниже 12 этажа во двор :mrgreen: , живописные печерские общаги будут подчеркивать все величие владельца такой квартиры по цене в 3 раза дороже за квадратный метр но с видом в соседние трусы :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Отличный, кстати, будет реалити чек: [b]работают вентфасады и модные мопы или нет]/b]Ценник в незавершенном котловане там уже на уровне готового к заселению, обжитого, уютного Авеню 14-16.


смотрите как подсознательное копирование первого изменило ваше сознание)
и как именно должны «работать» мопы и вентфасады? убирать шум, и выхлопные газы с проспекта, или замыливать на это глаза потенциальным инвесторам?)
вы ж уже сами рассуждаете не как покупатель, а как менеджер оп - не заметили?)

для жизни однозначно комфортнее локация авеню 14–16, он гораздо дальше от проезжей части, новус возле подъезда, но мопы и фасады «решают»)

маркетинг как он есть - и он работает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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