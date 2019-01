Додано: Пон 28 січ, 2019 13:51

airmax78 написав: Новус под подъездом вряд ли добавляет комфорта. От дороги расстояние не существенно ближе. Но выглядеть этот дом будет просто несравнимо лучше Авеню 14-16, что снаружи, что внутри. Цена, пока, одинаковая. Что бы я делал на месте собственников квартир в Авеню? Сливал за что дают и лез бы в котлован Арии. Потому что через 2 года картина по ценам будет совершенно другая.



добавляет, уж поверьте)

внешний вид дома - это иррациональный фактор, вы абсолютно зря экстраполируете его на всех)

