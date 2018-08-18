Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Новус под подъездом вряд ли добавляет комфорта. От дороги расстояние не существенно ближе. Но выглядеть этот дом будет просто несравнимо лучше Авеню 14-16, что снаружи, что внутри. Цена, пока, одинаковая. Что бы я делал на месте собственников квартир в Авеню? Сливал за что дают и лез бы в котлован Арии. Потому что через 2 года картина по ценам будет совершенно другая.
добавляет, уж поверьте) внешний вид дома - это иррациональный фактор, вы абсолютно зря экстраполируете его на всех) вы с первым уже одни и те же тренинги для продавателей посещаете?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав: Что бы я делал на месте собственников квартир в Авеню? Сливал за что дают и лез бы в котлован Арии. Потому что через 2 года картина по ценам будет совершенно другая.
Советы от безхатченко сомнительное удовольствие,тем более они всё более и более безумные,обменять готовое на воздух над котлованом в ещё более печальном месте,плюс наверняка качество строительства будет хуже у Геоса??? Лучше бы разбавили свою фразу стандартным своим фирменным "сливать для влёта на полтосик как минимум",вот тогда не будет противоречий
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Цікава стаття за 2017. Актуальна на 100% і зараз. Тільки потрібно поміняти 2018 на 2019.
"Объемы продаж в 2017 году снизились на 50%, по отношению к 2016 году. 2017 год – это год отмены декларативного метода.
1. Декларативный метод позволял строительство и сдачу объектов в эксплуатацию - без прохождения инвестиционно-строительной экспертизы.
2. Декларативный метод давал возможность уклоняться от получения технических условий для жизнеобеспечения зданий.
3. Декларативный метод позволял уклоняться от незаключения договоров долевого участия в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, ведь на такие объекты не разрабатывались детальные планы территорий и не вносились изменения в генеральные планы развития территорий соответствующих населенных пунктов, поэтому и целостную нагрузку на существующую инфраструктуру определить было невозможно.
Использование декларативного метода было возможно до 10 июля 2017 года, именно поэтому, в первом полугодии 2017 года, отмечали симптомы - типа “строительного бума”, так как по понятным причинам, было срочно введено 85 % жилья, от общегодового объема, которое и сейчас еще достраивается.
2017 год – год массового выезда рабочих в зону Евросоюза, это сильно изменило ситуацию на рынке труда.
1. Практически в два раза сократился объем производства строительной продукции.
2. На 30 % повысилась себестоимость строительства.
3. Из-за отсутствия квалифицированных кадров начало снижаться качество строительства работ.
Вообще, на строительной отрасли достаточно деформативно отразился евровыезд работоспособного, репродуктивного населения Украины. Многие молодые семьи аннулировали свои планы на приобретение жилья в Украине, переориентировав себя на страны Евросоюза.
Что будет в 2018 году?
1. Весь 2018 год рынок будет восстанавливаться от шока 2017 года, приспосабливаясь к новым условиям – условиям дефицита национальных кадровых рабочих и национальных покупателей.
2. Многие новострои остановятся, ведь именно спрос на продукт регулирует объем его производства.
3. Надеяться на миграцию платежеспособного населения из других стран в Украину – бессмысленно. У нас не созданы условия для обеспечения жизни за счет продуктивного труда простых людей."
Frant написав:Вообще, на строительной отрасли достаточно деформативно отразился евровыезд работоспособного, репродуктивного населения Украины. Многие молодые семьи аннулировали свои планы на приобретение жилья в Украине, переориентировав себя на страны Евросоюза.
Еще год-другой неудержимого роста - и все выехавшие вернутся в процветающую Украину с нахомяченным на чужбине. Будут кусать локти, что не впрыгнули "па 1000", но расхватают все "по чем отдают".
Frant написав:Вообще, на строительной отрасли достаточно деформативно отразился евровыезд работоспособного, репродуктивного населения Украины. Многие молодые семьи аннулировали свои планы на приобретение жилья в Украине, переориентировав себя на страны Евросоюза.
Еще год-другой неудержимого роста - и все выехавшие вернутся в процветающую Украину с нахомяченным на чужбине. Будут кусать локти, что не впрыгнули "па 1000", но расхватают все "по чем отдают".
у меня перед глазами много примеров сваливших в 90х (например 95% моих одногруппников), которые если и не кусают локти, но достигли гораздо меньшего, чем те кто остался, или вовремя вернулся и это не начавшие с нуля мойщиками посуды, строителями, или драйверами - это люди, преподающие в иностранных вузах (большинство), сделавшие карьеры в иностранных компаниях, и много лет возглавляющие представительства за рубежом больше всего довольны те, кто уезжал не имея ничего на родине, это как правило обычные работяги, радующиеся возможности жить хорошо уже сейчас (кредиты) и готовые впахивать и начинать с нуля
куда уже поедешь, если ипотека и другие кредиты над головой висят?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 28 січ, 2019 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Frant написав:Вообще, на строительной отрасли достаточно деформативно отразился евровыезд работоспособного, репродуктивного населения Украины. Многие молодые семьи аннулировали свои планы на приобретение жилья в Украине, переориентировав себя на страны Евросоюза.
Еще год-другой неудержимого роста - и все выехавшие вернутся в процветающую Украину с нахомяченным на чужбине. Будут кусать локти, что не впрыгнули "па 1000", но расхватают все "по чем отдают".
Самое смешное,что жить на пенсии хотят многие ТУТ,ибо если накосить хотя бы 500 евро на старость в месяц,то у нас это хоть более менее приличный уровень,а вот в стране Евросоюза это уровень не показывать носа из берлоги и не отсвечивать. Если добавить в сравнение цену на недвижку в Польше и у нас,то думаете будет сравнение опять не в нашу пользу? Да там есть ипотека,а у нас толком нет,но для цен это ракета вверх. Плюс многим уехавшим явно не 20 и не 30,на пенсию они не успеют заработать "там" вот у них и мечта,накосить хотя бы полтосик евро и вернуться жить на пенсии в Украину,ибо там с такими деньгами делать нечего,получить 300-400 злотых помощи ,это даже у нас мало,а там же надо будет ещё где-то жить))) Так что не говорите гоп пока молодой,придёт время старости,совсем по другому будете смотреть на вещи,может даже призрак мудрости в голове появиться
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:Новус под подъездом вряд ли добавляет комфорта. От дороги расстояние не существенно ближе. Но выглядеть этот дом будет просто несравнимо лучше Авеню 14-16, что снаружи, что внутри. Цена, пока, одинаковая. Что бы я делал на месте собственников квартир в Авеню? Сливал за что дают и лез бы в котлован Арии. Потому что через 2 года картина по ценам будет совершенно другая.
добавляет, уж поверьте) внешний вид дома - это иррациональный фактор, вы абсолютно зря экстраполируете его на всех) вы с первым уже одни и те же тренинги для продавателей посещаете?)
Большой супермакет с общепитом под домом - это ад. Там и так шумовое загрязнение и выхлопы зашкаливают, а тут прямо под домом перманентный привоз/вывоз/погрузка/разгрузка. Ну его нафиг. Я лучше пройдусь пешком или на машине проедусь, но пусть такие удобства будут от моего дома подальше.
kingkongovets написав:у меня перед глазами много примеров сваливших в 90х (например 95% моих одногруппников), которые если и не кусают локти, но достигли гораздо меньшего, чем те кто остался, или вернулся и это не начавшие с нуля мойщиками посуды, строителями, или драйверами - это люди, преподающие в иностранных вузах (большинство), сделавшие карьеры в иностранных компаниях, и много лет возглавляющие представительства за рубежом
куда уже поедешь, если ипотека и другие кредиты над головой висят?
Вы уверены, что сравниваете людей, равных по амбициям и способностям? Т.е. если они преподают в вузах, то и сравнение должно быть с преподавателями вузов, так? Расскажите, пожалуйста, о достижениях преподавателей киевских вузов, которым завидуют преподаватели вузов забугорных.
airmax78 написав: Что бы я делал на месте собственников квартир в Авеню? Сливал за что дают и лез бы в котлован Арии. Потому что через 2 года картина по ценам будет совершенно другая.
Советы от безхатченко сомнительное удовольствие,тем более они всё более и более безумные,обменять готовое на воздух над котлованом в ещё более печальном месте,плюс наверняка качество строительства будет хуже у Геоса??? Лучше бы разбавили свою фразу стандартным своим фирменным "сливать для влёта на полтосик как минимум",вот тогда не будет противоречий
И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.
airmax78 написав:Большой супермакет с общепитом под домом - это ад. Там и так шумовое загрязнение и выхлопы зашкаливают, а тут прямо под домом перманентный привоз/вывоз/погрузка/разгрузка. Ну его нафиг. Я лучше пройдусь пешком или на машине проедусь, но пусть такие удобства будут от моего дома подальше.
серьезно?) макс, хватит уже этой клоунады, ну вот нафига вы позоритесь и рассуждаете о том, о чем имеете тока теоретическое представление? супер под домом, в который можно спуститься в тапочках и домашних трениках - это мегакруто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.