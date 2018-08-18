Додано: Пон 28 січ, 2019 13:56

Цікава стаття за 2017.Актуальна на 100% і зараз.Тільки потрібно поміняти 2018 на 2019."Объемы продаж в 2017 году снизились на 50%, по отношению к 2016 году. 2017 год – это год отмены декларативного метода.1. Декларативный метод позволял строительство и сдачу объектов в эксплуатацию - без прохождения инвестиционно-строительной экспертизы.2. Декларативный метод давал возможность уклоняться от получения технических условий для жизнеобеспечения зданий.3. Декларативный метод позволял уклоняться от незаключения договоров долевого участия в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, ведь на такие объекты не разрабатывались детальные планы территорий и не вносились изменения в генеральные планы развития территорий соответствующих населенных пунктов, поэтому и целостную нагрузку на существующую инфраструктуру определить было невозможно.Использование декларативного метода было возможно до 10 июля 2017 года, именно поэтому, в первом полугодии 2017 года, отмечали симптомы - типа “строительного бума”, так как по понятным причинам, было срочно введено 85 % жилья, от общегодового объема, которое и сейчас еще достраивается.2017 год – год массового выезда рабочих в зону Евросоюза, это сильно изменило ситуацию на рынке труда.1. Практически в два раза сократился объем производства строительной продукции.2. На 30 % повысилась себестоимость строительства.3. Из-за отсутствия квалифицированных кадров начало снижаться качество строительства работ.Вообще, на строительной отрасли достаточно деформативно отразился евровыезд работоспособного, репродуктивного населения Украины. Многие молодые семьи аннулировали свои планы на приобретение жилья в Украине, переориентировав себя на страны Евросоюза.Что будет в 2018 году?1. Весь 2018 год рынок будет восстанавливаться от шока 2017 года, приспосабливаясь к новым условиям – условиям дефицита национальных кадровых рабочих и национальных покупателей.2. Многие новострои остановятся, ведь именно спрос на продукт регулирует объем его производства.3. Надеяться на миграцию платежеспособного населения из других стран в Украину – бессмысленно. У нас не созданы условия для обеспечения жизни за счет продуктивного труда простых людей."