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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:25
Gastarbaiter написав: kingkongovets написав:
у меня перед глазами много примеров сваливших в 90х (например 95% моих одногруппников), которые если и не кусают локти, но достигли гораздо меньшего, чем те кто остался, или вернулся
и это не начавшие с нуля мойщиками посуды, строителями, или драйверами - это люди, преподающие в иностранных вузах (большинство), сделавшие карьеры в иностранных компаниях, и много лет возглавляющие представительства за рубежом
куда уже поедешь, если ипотека и другие кредиты над головой висят?
Вы уверены, что сравниваете людей, равных по амбициям и способностям? Т.е. если они преподают в вузах, то и сравнение должно быть с преподавателями вузов, так? Расскажите, пожалуйста, о достижениях преподавателей киевских вузов, которым завидуют преподаватели вузов забугорных.
если речь идет именно о преподавателях - это несопоставимо)
многое конечно меняется, но наколядовали местные (российские, потомушо альма матер в рашке) на порядки больше)
киевские тоже не бедствовали - кто то будет возражать?)
там «личные пенсионные фонды» десятками квартир измеряются
просто они остались там после «стажировки» (это типа нашей аспирантуры) - я сам туда так же попал - и начали работать именно по профессии, а не начинали со строек и мытья посуды
те же, кто как и я вернулся и начал бизнес дома - ну тут я не буду повторяться, шоп лишний раз ни у кого изжогу не вызывать)
больше всего всегда добиваются те, кто идет против тренда, а не следует в общем кильватере
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:33
airmax78 написав:
И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.
Совсем худо с идеями у продажников,старшно далеки вы от народа,вот потому и злые такие все,нет денег у крестьян вестись на такие примитивные кардебалеты рыл
Уныло всё и печально,уже допрыгнули до Уни,топите за Геос не взирая ни на факты,ни на логику,плюс не факт что достроят,куда там топить за качество,аж смешно,качество у каждого нового ЖК камнем в пол,экономят на всём,на толщине стен,на толщине монолита,остаётся догадываться о марках бетона в этом самом монолите и есть хоть грамм там арматуры или нет,кирпич уже даже в "бизнесе" не увидеть в стенах,экономят на количестве лифтов,количество квартир в новых домах напоминают общаги,мучают комплексы не год полтора как обычно,а теперь "норма" три года как минимум,,стоимость денег у нас 1% годовых или меньше?
Ну и перлы,что 8 полос это лучше чем просто двор и магазин,Макс вас не возьмут на работу,надо креативить,а не нагонять петросянный смех с продажников\рыл и находить веселее и хитрее слова,а не банальный "прыжок веры",причём в примитивного шулера, применять для обыкновенного фарса
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:36
zzzzzz написав:
Посмотрел платежки в доме "Украинский кирпич" бл.Леси Украинки 23 , свечка рядом с Суворовским училищем.
высокие там платежки за отопление 35-38 грн/кв.м. , это в декабре, в январе будет +22%
Киевтеплоэнерго
неужели в Киеве еще есть суворовское училище?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:42
airmax78 написав:
И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше.
До очередного повышения цен в Арии.
Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц.
Это понедельник так действует?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:43
Gastarbaiter написав:
Расскажите, пожалуйста, о достижениях преподавателей киевских вузов, которым завидуют преподаватели вузов забугорных.
зачем далеко ходить?
Франт скупающий пачками "квартиры у метро" под аренду
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:46
kingkongovets написав: Gastarbaiter написав: kingkongovets написав:
у меня перед глазами много примеров сваливших в 90х (например 95% моих одногруппников), которые если и не кусают локти, но достигли гораздо меньшего, чем те кто остался, или вернулся
и это не начавшие с нуля мойщиками посуды, строителями, или драйверами - это люди, преподающие в иностранных вузах (большинство), сделавшие карьеры в иностранных компаниях, и много лет возглавляющие представительства за рубежом
куда уже поедешь, если ипотека и другие кредиты над головой висят?
Вы уверены, что сравниваете людей, равных по амбициям и способностям? Т.е. если они преподают в вузах, то и сравнение должно быть с преподавателями вузов, так? Расскажите, пожалуйста, о достижениях преподавателей киевских вузов, которым завидуют преподаватели вузов забугорных.
если речь идет именно о преподавателях - это несопоставимо)
многое конечно меняется, но наколядовали местные (российские, потомушо альма матер в рашке) на порядки больше)
киевские тоже не бедствовали - кто то будет возражать?)
там «личные пенсионные фонды» десятками квартир измеряются
просто они остались там после «стажировки» (это типа нашей аспирантуры) - я сам туда так же попал - и начали работать именно по профессии, а не начинали со строек и мытья посуды
те же, кто как и я вернулся и начал бизнес дома - ну тут я не буду повторяться, шоп лишний раз ни у кого изжогу не вызывать)
больше всего всегда добиваются те, кто идет против тренда, а не следует в общем кильватере
Т.е. не факт, что амбициозные и имеющие способности к бизнесу люди "там" заработали бы меньше. Просто те, кто не вернулись, выбрали для себя спокойную размеренную жизнь преподавателя. А те, кому в университетских аудиториях было тесно, решили рискнуть и срубить бабла на молодом рынке. Ну так это разный тип людей. И дело не в стране проживания.
И опять же, сравнивать "успешность" количеством "наколядованного"... Ну, тут украинские преподаватели/прокуроры/депутаты любым америкосам 100 очков форы дадут. Да, они тоже по своему "впахивают". Но является ли это мерилом успешности для нормальных людей?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:47
Прохожий написав: Gastarbaiter написав:
Расскажите, пожалуйста, о достижениях преподавателей киевских вузов, которым завидуют преподаватели вузов забугорных.
зачем далеко ходить?
Франт скупающий пачками "квартиры у метро" под аренду
+
причем не устающий плакаться о своей низкой зарплате и незавидной доле)
видел это воочию на примере жены и тещи, работающих на «нищенскую» зп в государственных клиниках)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:54
Gastarbaiter написав:Т.е. не факт, что амбициозные и имеющие способности к бизнесу люди "там" заработали бы меньше. Просто те, кто не вернулись, выбрали для себя спокойную размеренную жизнь преподавателя. А те, кому в университетских аудиториях было тесно, решили рискнуть и срубить бабла на молодом рынке. Ну так это разный тип людей. И дело не в стране проживания.
И опять же, сравнивать "успешность" количеством "наколядованного"... Ну, тут украинские преподаватели/прокуроры/депутаты любым америкосам 100 очков форы дадут. Да, они тоже по своему "впахивают". Но является ли это мерилом успешности для нормальных людей?
а в чем еще сравнивать успешность?
мы все шли туда учиться шоп чего то достичь в жизни, сопли про «полезность людям» оставьте теоретикам
в сухом остатке всегда бабло и недвига, про «полезность людям» или «вклад в науку» и «след в истории» расскажите жене и детям, когда они обратятся к вам за деньгами
за бугром как раз самая лучшая характеристика успешности - ответ на вопрос «сколько ты сделал за прошлый год», остальная беллетристика не котируется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:00
kingkongovets написав:
Gastarbaiter написав:Т.е. не факт, что амбициозные и имеющие способности к бизнесу люди "там" заработали бы меньше. Просто те, кто не вернулись, выбрали для себя спокойную размеренную жизнь преподавателя. А те, кому в университетских аудиториях было тесно, решили рискнуть и срубить бабла на молодом рынке. Ну так это разный тип людей. И дело не в стране проживания.
И опять же, сравнивать "успешность" количеством "наколядованного"... Ну, тут украинские преподаватели/прокуроры/депутаты любым америкосам 100 очков форы дадут. Да, они тоже по своему "впахивают". Но является ли это мерилом успешности для нормальных людей?
а в чем еще сравнивать успешность?
мы все шли туда учиться шоп чего то достичь в жизни, сопли про «полезность людям» оставьте теоретикам
в сухом остатке всегда бабло и недвига, про «полезность людям» или «вклад в науку» и «след в истории» расскажите жене и детям, когда они обратятся к вам за деньгами
Ну понятно. Мы шли учиться для диплома и "понимания" жизни. Кто понял, бросил преподавание и науку, и скупает коммерцию. А удел лохов за зарплату студентов в британии учить.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:00
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Большой супермакет с общепитом под домом - это ад. Там и так шумовое загрязнение и выхлопы зашкаливают, а тут прямо под домом перманентный привоз/вывоз/погрузка/разгрузка. Ну его нафиг. Я лучше пройдусь пешком или на машине проедусь, но пусть такие удобства будут от моего дома подальше.
серьезно?)
макс, хватит уже этой клоунады, ну вот нафига вы позоритесь и рассуждаете о том, о чем имеете тока теоретическое представление?
супер под домом, в который можно спуститься в тапочках и домашних трениках - это мегакруто
Надо спросить у жильцов Авеню, насколько это круто. Мне сложно понять как возможность сделать покупки под домом в тапочках и трениках компенсирует тот праздник жизни, что творится в, под, за и вокруг каждого подобного супермаркета: ежесуточно тысячи машинозаездов на парковку и тысячи людей под домом с 8 до 23:00. Про тонны переваливаемых через супремаркет продуктов и вывозимого мусора я уже упоминал. В общем "я б там НЕ жил".
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