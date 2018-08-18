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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3437343834393440

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:у меня перед глазами много примеров сваливших в 90х (например 95% моих одногруппников), которые если и не кусают локти, но достигли гораздо меньшего, чем те кто остался, или вернулся
и это не начавшие с нуля мойщиками посуды, строителями, или драйверами - это люди, преподающие в иностранных вузах (большинство), сделавшие карьеры в иностранных компаниях, и много лет возглавляющие представительства за рубежом

куда уже поедешь, если ипотека и другие кредиты над головой висят?

Вы уверены, что сравниваете людей, равных по амбициям и способностям? Т.е. если они преподают в вузах, то и сравнение должно быть с преподавателями вузов, так? Расскажите, пожалуйста, о достижениях преподавателей киевских вузов, которым завидуют преподаватели вузов забугорных.


если речь идет именно о преподавателях - это несопоставимо)
многое конечно меняется, но наколядовали местные (российские, потомушо альма матер в рашке) на порядки больше)
киевские тоже не бедствовали - кто то будет возражать?)
там «личные пенсионные фонды» десятками квартир измеряются
просто они остались там после «стажировки» (это типа нашей аспирантуры) - я сам туда так же попал - и начали работать именно по профессии, а не начинали со строек и мытья посуды
те же, кто как и я вернулся и начал бизнес дома - ну тут я не буду повторяться, шоп лишний раз ни у кого изжогу не вызывать)
больше всего всегда добиваются те, кто идет против тренда, а не следует в общем кильватере
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:33

  airmax78 написав:И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.

Совсем худо с идеями у продажников,старшно далеки вы от народа,вот потому и злые такие все,нет денег у крестьян вестись на такие примитивные кардебалеты рыл :mrgreen:
Уныло всё и печально,уже допрыгнули до Уни,топите за Геос не взирая ни на факты,ни на логику,плюс не факт что достроят,куда там топить за качество,аж смешно,качество у каждого нового ЖК камнем в пол,экономят на всём,на толщине стен,на толщине монолита,остаётся догадываться о марках бетона в этом самом монолите и есть хоть грамм там арматуры или нет,кирпич уже даже в "бизнесе" не увидеть в стенах,экономят на количестве лифтов,количество квартир в новых домах напоминают общаги,мучают комплексы не год полтора как обычно,а теперь "норма" три года как минимум,,стоимость денег у нас 1% годовых или меньше?
Ну и перлы,что 8 полос это лучше чем просто двор и магазин,Макс вас не возьмут на работу,надо креативить,а не нагонять петросянный смех с продажников\рыл и находить веселее и хитрее слова,а не банальный "прыжок веры",причём в примитивного шулера, применять для обыкновенного фарса :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:36

  zzzzzz написав:Посмотрел платежки в доме "Украинский кирпич" бл.Леси Украинки 23 , свечка рядом с Суворовским училищем.
высокие там платежки за отопление 35-38 грн/кв.м. , это в декабре, в январе будет +22%
Киевтеплоэнерго

неужели в Киеве еще есть суворовское училище?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:42

  airmax78 написав:И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.


Макс, это даже ниже, чем хвалить флая за его говнострой. Это полный ппц. :(
Это понедельник так действует?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Расскажите, пожалуйста, о достижениях преподавателей киевских вузов, которым завидуют преподаватели вузов забугорных.

зачем далеко ходить?
Франт скупающий пачками "квартиры у метро" под аренду :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:46

  kingkongovets написав:
Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:у меня перед глазами много примеров сваливших в 90х (например 95% моих одногруппников), которые если и не кусают локти, но достигли гораздо меньшего, чем те кто остался, или вернулся
и это не начавшие с нуля мойщиками посуды, строителями, или драйверами - это люди, преподающие в иностранных вузах (большинство), сделавшие карьеры в иностранных компаниях, и много лет возглавляющие представительства за рубежом

куда уже поедешь, если ипотека и другие кредиты над головой висят?

Вы уверены, что сравниваете людей, равных по амбициям и способностям? Т.е. если они преподают в вузах, то и сравнение должно быть с преподавателями вузов, так? Расскажите, пожалуйста, о достижениях преподавателей киевских вузов, которым завидуют преподаватели вузов забугорных.


если речь идет именно о преподавателях - это несопоставимо)
многое конечно меняется, но наколядовали местные (российские, потомушо альма матер в рашке) на порядки больше)
киевские тоже не бедствовали - кто то будет возражать?)
там «личные пенсионные фонды» десятками квартир измеряются
просто они остались там после «стажировки» (это типа нашей аспирантуры) - я сам туда так же попал - и начали работать именно по профессии, а не начинали со строек и мытья посуды
те же, кто как и я вернулся и начал бизнес дома - ну тут я не буду повторяться, шоп лишний раз ни у кого изжогу не вызывать)
больше всего всегда добиваются те, кто идет против тренда, а не следует в общем кильватере

Т.е. не факт, что амбициозные и имеющие способности к бизнесу люди "там" заработали бы меньше. Просто те, кто не вернулись, выбрали для себя спокойную размеренную жизнь преподавателя. А те, кому в университетских аудиториях было тесно, решили рискнуть и срубить бабла на молодом рынке. Ну так это разный тип людей. И дело не в стране проживания.
И опять же, сравнивать "успешность" количеством "наколядованного"... Ну, тут украинские преподаватели/прокуроры/депутаты любым америкосам 100 очков форы дадут. Да, они тоже по своему "впахивают". Но является ли это мерилом успешности для нормальных людей?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:Расскажите, пожалуйста, о достижениях преподавателей киевских вузов, которым завидуют преподаватели вузов забугорных.

зачем далеко ходить?
Франт скупающий пачками "квартиры у метро" под аренду :mrgreen:


+
причем не устающий плакаться о своей низкой зарплате и незавидной доле)
видел это воочию на примере жены и тещи, работающих на «нищенскую» зп в государственных клиниках)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:Т.е. не факт, что амбициозные и имеющие способности к бизнесу люди "там" заработали бы меньше. Просто те, кто не вернулись, выбрали для себя спокойную размеренную жизнь преподавателя. А те, кому в университетских аудиториях было тесно, решили рискнуть и срубить бабла на молодом рынке. Ну так это разный тип людей. И дело не в стране проживания.
И опять же, сравнивать "успешность" количеством "наколядованного"... Ну, тут украинские преподаватели/прокуроры/депутаты любым америкосам 100 очков форы дадут. Да, они тоже по своему "впахивают". Но является ли это мерилом успешности для нормальных людей?


а в чем еще сравнивать успешность?
мы все шли туда учиться шоп чего то достичь в жизни, сопли про «полезность людям» оставьте теоретикам
в сухом остатке всегда бабло и недвига, про «полезность людям» или «вклад в науку» и «след в истории» расскажите жене и детям, когда они обратятся к вам за деньгами
за бугром как раз самая лучшая характеристика успешности - ответ на вопрос «сколько ты сделал за прошлый год», остальная беллетристика не котируется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:00

  kingkongovets написав:
Gastarbaiter написав:Т.е. не факт, что амбициозные и имеющие способности к бизнесу люди "там" заработали бы меньше. Просто те, кто не вернулись, выбрали для себя спокойную размеренную жизнь преподавателя. А те, кому в университетских аудиториях было тесно, решили рискнуть и срубить бабла на молодом рынке. Ну так это разный тип людей. И дело не в стране проживания.
И опять же, сравнивать "успешность" количеством "наколядованного"... Ну, тут украинские преподаватели/прокуроры/депутаты любым америкосам 100 очков форы дадут. Да, они тоже по своему "впахивают". Но является ли это мерилом успешности для нормальных людей?


а в чем еще сравнивать успешность?
мы все шли туда учиться шоп чего то достичь в жизни, сопли про «полезность людям» оставьте теоретикам
в сухом остатке всегда бабло и недвига, про «полезность людям» или «вклад в науку» и «след в истории» расскажите жене и детям, когда они обратятся к вам за деньгами


Ну понятно. Мы шли учиться для диплома и "понимания" жизни. Кто понял, бросил преподавание и науку, и скупает коммерцию. А удел лохов за зарплату студентов в британии учить.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:00

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Большой супермакет с общепитом под домом - это ад. Там и так шумовое загрязнение и выхлопы зашкаливают, а тут прямо под домом перманентный привоз/вывоз/погрузка/разгрузка. Ну его нафиг. Я лучше пройдусь пешком или на машине проедусь, но пусть такие удобства будут от моего дома подальше.


серьезно?)
макс, хватит уже этой клоунады, ну вот нафига вы позоритесь и рассуждаете о том, о чем имеете тока теоретическое представление?
супер под домом, в который можно спуститься в тапочках и домашних трениках - это мегакруто

Надо спросить у жильцов Авеню, насколько это круто. Мне сложно понять как возможность сделать покупки под домом в тапочках и трениках компенсирует тот праздник жизни, что творится в, под, за и вокруг каждого подобного супермаркета: ежесуточно тысячи машинозаездов на парковку и тысячи людей под домом с 8 до 23:00. Про тонны переваливаемых через супремаркет продуктов и вывозимого мусора я уже упоминал. В общем "я б там НЕ жил".
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