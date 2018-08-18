Додано: Пон 28 січ, 2019 14:33

airmax78 написав: И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии. И то и то Геос. Но Арию Геос проектирует и строит с 0, а Авеню он достраивал. В Арии качество будет существенно выше. И да, именно так надо делать: шлак сливать, воздух над котлованом покупать. Прыжок веры. И чем быстрее - тем лучше. До очередного повышения цен в Арии.

Совсем худо с идеями у продажников,старшно далеки вы от народа,вот потому и злые такие все,нет денег у крестьян вестись на такие примитивные кардебалеты рылУныло всё и печально,уже допрыгнули до Уни,топите за Геос не взирая ни на факты,ни на логику,плюс не факт что достроят,куда там топить за качество,аж смешно,качество у каждого нового ЖК камнем в пол,экономят на всём,на толщине стен,на толщине монолита,остаётся догадываться о марках бетона в этом самом монолите и есть хоть грамм там арматуры или нет,кирпич уже даже в "бизнесе" не увидеть в стенах,экономят на количестве лифтов,количество квартир в новых домах напоминают общаги,мучают комплексы не год полтора как обычно,а теперь "норма" три года как минимум,,стоимость денег у нас 1% годовых или меньше?Ну и перлы,что 8 полос это лучше чем просто двор и магазин,Макс вас не возьмут на работу,надо креативить,а не нагонять петросянный смех с продажников\рыл и находить веселее и хитрее слова,а не банальный "прыжок веры",причём в примитивного шулера, применять для обыкновенного фарса