Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Отличный вид открывается ниже 12 этажа во двор , живописные печерские общаги будут подчеркивать все величие владельца такой квартиры по цене в 3 раза дороже за квадратный метр но с видом в соседние трусы
Думаю тут тот редкий случай, когда жители сзади расположенных домов не будут против стройки. Наверно сейчас мечтательно смотрят в окно и ждут, когда эта громадина построится и приглушит круглосуточный рев автодороги. Кстати цены на квартиры в их домах поднимутся. Это уже не будет неликвидные дома у дороги.
Рыба-сом написав:Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Рыба-сом написав:Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???
а вы думаете там фуры палеты выгружают? завозится по несколько упаковок, все происходит очень быстро, сразу видно шо вы тоже теоретик)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Отличный вид открывается ниже 12 этажа во двор , живописные печерские общаги будут подчеркивать все величие владельца такой квартиры по цене в 3 раза дороже за квадратный метр но с видом в соседние трусы
Думаю тут тот редкий случай, когда жители сзади расположенных домов не будут против стройки. Наверно сейчас мечтательно смотрят в окно и ждут, когда эта громадина построится и приглушит круглосуточный рев автодороги. Кстати цены на квартиры в их домах поднимутся. Это уже не будет неликвидные дома у дороги.
Ага, будет дом с уютным ТИХИМ моднявым двориком , с красивым видом на ультрамодный ЖК. Вполне возможно что даже деревья посадят потом. И детские площадки сделают.
Рыба-сом написав:Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???
Сжирают не всё так быстро, поэтому в случае той же минералки или канхвэт хватает, наверное, одного заезда в неделю или что-то типа того Я вообще открою страшный секрет: жил/живу возле Вест Лайна и Новуса, так там вода, пиво (!!!) и т.п. запакованное-малопортящееся может днями стоять тупо на разгрузочном дворике, иногда под прямыми лучами солнца
Рыба-сом написав:Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???
Я не знаю открытый или закрытый там заезд. К примеру всем известный Детский мир возле м.Дарница имеет вьезд для торговых машин в подземный этаж. Шума вообще НОЛЬ. Не могу с уверенностью утверждать, но мне кажется там есть подземный уровень для приема товара и складирования.