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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3440344134423443>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1338
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
281
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
207
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
252
Якість будівництва
16%
210
Всього голосів : 1338
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:

Не розумію питання.

Арію не бачив. Андрій ніяк не може народити ні ціни, ні умови придбання, ні що будують.
Думаю за прийнятну ціну (на рівні сусідньої сталінки) я б 20тий поверх взяв:-)


ну конечно же без упоминания соседнего совкошлака не обошлось - кто бы мог подумать?)
сформулирую иначе - нивелирует ли наличие мопов и вентфасада 8 полос под окнами?
да/нет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:41

  kingkongovets написав:
Первый написав:

Не розумію питання.

Арію не бачив. Андрій ніяк не може народити ні ціни, ні умови придбання, ні що будують.
Думаю за прийнятну ціну (на рівні сусідньої сталінки) я б 20тий поверх взяв:-)


ну конечно же без упоминания соседнего совкошлака не обошлось - кто бы мог подумать?)
сформулирую иначе - нивелирует ли наличие мопов и вентфасада наличие 8ми полос под окнами?
да/нет?


Я живу в матеріальному світі. За любе бабло якусь х..ню купити не можу. Тому Дав ціновий орієнтир.

Умови. дружби народів+ мопи + 8 смуг + 30-40 квадратів+ (ціна як в сусідній сталінці) + фасад як на картинці + 20+ поверх = куплю.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:45

  zzzzzz написав:

Прикольная функция виды из окна с разных этаже 24-18-12
http://aria.geos.ua/upload/3dtouraria/2/index.html

Отличный вид открывается ниже 12 этажа во двор :mrgreen: , живописные печерские общаги будут подчеркивать все величие владельца такой квартиры по цене в 3 раза дороже за квадратный метр но с видом в соседние трусы :mrgreen:

Думаю тут тот редкий случай, когда жители сзади расположенных домов не будут против стройки. Наверно сейчас мечтательно смотрят в окно и ждут, когда эта громадина построится и приглушит круглосуточный рев автодороги.
Кстати цены на квартиры в их домах поднимутся. Это уже не будет неликвидные дома у дороги.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  kingkongovets написав:
нивелирует ли наличие мопов и вентфасада наличие 8ми полос под окнами?
да/нет?


Я живу в матеріальному світі. За любе бабло якусь х..ню купити не можу. Тому Дав ціновий орієнтир.

Умови. дружби народів+ мопи + 8 смуг + 30-40 квадратів+ (ціна як в сусідній сталінці) + фасад як на картинці + 20+ поверх = куплю.
[/quote]

мне кажется я задал вполне конкретный вопрос, а вы «круть-верть» (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 28 січ, 2019 15:51, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???


а вы думаете там фуры палеты выгружают?
завозится по несколько упаковок, все происходит очень быстро, сразу видно шо вы тоже теоретик)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:51

  UA написав:
  zzzzzz написав:

Прикольная функция виды из окна с разных этаже 24-18-12
http://aria.geos.ua/upload/3dtouraria/2/index.html

Отличный вид открывается ниже 12 этажа во двор :mrgreen: , живописные печерские общаги будут подчеркивать все величие владельца такой квартиры по цене в 3 раза дороже за квадратный метр но с видом в соседние трусы :mrgreen:

Думаю тут тот редкий случай, когда жители сзади расположенных домов не будут против стройки. Наверно сейчас мечтательно смотрят в окно и ждут, когда эта громадина построится и приглушит круглосуточный рев автодороги.
Кстати цены на квартиры в их домах поднимутся. Это уже не будет неликвидные дома у дороги.

Ага, будет дом с уютным ТИХИМ моднявым двориком , с красивым видом на ультрамодный ЖК.
Вполне возможно что даже деревья посадят потом. И детские площадки сделают.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:55

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???

Сжирают не всё так быстро, поэтому в случае той же минералки или канхвэт хватает, наверное, одного заезда в неделю или что-то типа того ;)
Я вообще открою страшный секрет: жил/живу возле Вест Лайна и Новуса, так там вода, пиво (!!!) и т.п. запакованное-малопортящееся может днями стоять тупо на разгрузочном дворике, иногда под прямыми лучами солнца :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:57

  kingkongovets написав:
Первый написав:
  kingkongovets написав:
нивелирует ли наличие мопов и вентфасада наличие 8ми полос под окнами?
да/нет?quote]

Я живу в матеріальному світі. За любе бабло якусь х..ню купити не можу. Тому Дав ціновий орієнтир.

Умови. дружби народів+ мопи + 8 смуг + 30-40 квадратів+ (ціна як в сусідній сталінці) + фасад як на картинці + 20+ поверх = куплю.


мне кажется я задал вполне конкретный вопрос, а вы «круть-верть» (с)

А мне не кажется. Питання дуже розмите. Сумно що Ви цього не розумієте.

Проте Я зрозумів, що Вам цікава моя думка. Відчуваю себе поцілованим, тому обґрунтовано дав відповідь.
Навіть обґрунтував ціну:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:00

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:Продукты обычно завозят пару раз в день не в час пик.
Вы хотите сказать, что Нашу рябу, Пепси, молочку от нескольких производителей, овощи и фрукті, Рошенки, булки-батоны, замороженные продукты нескольких производителей ,кондитерку, хозтовары и т.д. завозят пару машин в день???


Я не знаю открытый или закрытый там заезд.
К примеру всем известный Детский мир возле м.Дарница имеет вьезд для торговых машин в подземный этаж. Шума вообще НОЛЬ.
Не могу с уверенностью утверждать, но мне кажется там есть подземный уровень для приема товара и складирования.
Живите своим умом!
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