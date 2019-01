Додано: Пон 28 січ, 2019 16:01

нивелирует ли наличие мопов и вентфасада наличие 8ми полос под окнами?

Я живу в матеріальному світі. За любе бабло якусь х..ню купити не можу. Тому Дав ціновий орієнтир.



Умови. дружби народів+ мопи + 8 смуг + 30-40 квадратів+ (ціна як в сусідній сталінці) + фасад як на картинці + 20+ поверх = куплю.



мне кажется я задал вполне конкретный вопрос, а вы «круть-верть» (с) мне кажется я задал вполне конкретный вопрос, а вы «круть-верть» (с)

А мне не кажется. Питання дуже розмите. Сумно що Ви цього не розумієте.



Проте Я зрозумів, що Вам цікава моя думка. Відчуваю себе поцілованим, тому обґрунтовано дав відповідь.

а я настолько негордый, шо мне невпадлу спросить еще раз:

нивелирует ли наличие модных мопов и вентфасада неудачную локацию на берегу 8-ми полосной оживленной трассы? это достаточно «неразмытый» вопрос?

